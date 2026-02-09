Rus anne ile kızını öldüren eski eş Türkiye'ye iade edildi; suçlamaları reddetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 3 yıl önce eski eşi Rus Irina Dvizova (42) ile kızı Dayana Dvizova'yı (15) öldürüp, sarp araziye atan paralı asker Andrej Kuslevic (49) hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Dün Türkiye'ye iade edilen Kuslevic, İs... Daha Fazla Göster Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 3 yıl önce eski eşi Rus Irina Dvizova (42) ile kızı Dayana Dvizova'yı (15) öldürüp, sarp araziye atan paralı asker Andrej Kuslevic (49) hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Dün Türkiye'ye iade edilen Kuslevic, İstanbul Havalimanı'nda tutuklandı. İlk kez ifade veren Kuslevic, suçlamaları reddedip, "Suçsuz olduğuma eminim. Bir an önce bu durumun bitmesini istiyorum" dedi. (DHA) Daha Az Göster