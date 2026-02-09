Habertürk
Habertürk
        Haberler Yaşam Ne yaptığını bilen kazanacak! İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız

        9 - 15 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?

        Bu hafta ilişkilerde romantizm artarken; Satürn, iş ve kariyer alanında ne istediğini bilen, sorumluluk alan ve çalışma gayreti gösteren kişileri ödüllendirebilir. Peki 9 - 15 Şubat haftasında 12 burcu neler bekliyor? İşte haftalık burç yorumlarınız ve Satürn'ün etkileri...

        Habertürk
        Giriş: 09.02.2026 - 09:16 Güncelleme: 09.02.2026 - 09:16
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        Bu hafta gökyüzü ‘geçici heveslere’ kapılmak yerine, ‘sorumluluk al ve ilerle’ diyor.

        10 Şubat’ta Venüs’ün Balık burcuna geçişiyle ilişkilerde empati, romantizm ve fedakârlık teması güçleniyor.

        14 Şubat’ta Satürn Koç burcuna adım atarken sadece ‘istiyorum’ demek yetmeyecek, sabırla emek veren, ne yaptığını bilen adımlar ödüllendirilecek.

        Peki 9 – 15 Şubat’ta 12 burcu neler bekliyor, hadi gelin bakalım…

        Sevgili Koçlar, ilişkilerde geri çekilip düşünme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Satürn’ün burcunuza geçişiyle birlikte artık ertelediğiniz sorumluluklar netleşiyor.

        Sevgili Boğalar, sosyal çevreniz ve dostluklar ön planda. Kime ne kadar verdiğinizi, kimin gerçekten yanınızda olduğunu fark edebilirsiniz.

        Sevgili İkizler burçları, kariyerde duygusal kararlar gündemde. Üstlerinizle ilişkilerde daha yumuşak ama net olmanız gerekiyor.

        Sevgili Yengeçler, kariyer ve hedeflerinizde sorumluluklar artıyor; artık geri planda kalmak değil, duruşunuzu netleştirmek isteyebilirsiniz.

        Sevgili Aslanlar, ortak maddi konular, borçlar ve paylaşımlar öne çıkıyor. İlişkilerde sınır koyma ihtiyacı artabilir.

        Sevgili Başaklar, ilişkiler haftanın ana teması. Fedakarlık yaparken, kendinizi unutmamaya dikkat!

        Sevgili Teraziler, günlük düzeniniz, iş ortamınız ve sağlığınızla ilgili farkındalık artıyor. Küçük alışkanlıklar büyük sonuçlar doğurabilir.

        Sevgili Akrepler, aşk, flört, yaratıcılık alanında duygular yoğun. Kalbinizle aklınız arasında kalabilirsiniz

        Sevgili Yaylar, ev, aile ve geçmiş meseleler gündemde. Güvenli liman ihtiyacınız artabilir, bu dönem ev kuşu olabilirsiniz.

        Sevgili Oğlaklar, iletişimde daha hassas ve empatik olmanız gerekiyor. Söyleyemedikleriniz agresyona sebep olabilir

        Sevgili Kovalar, maddi konular öne çıkıyor. Harcamalarla duygusal boşlukları doldurmamaya dikkat!

        Sevgili Balıklar, Venüs burcunuzdayken cazibeniz ve çekim gücünüz artıyor. Bulunduğunuz ortamda dikkatler üzerinizde.

