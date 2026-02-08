Habertürk
        Japonya'da seçim sonuçları açıklandı | Dış Haberler

        Japonya'da seçim sonuçları açıklandı

        Japonya'da düzenlenen erken genel seçim sonuçlarına göre, Başbakan Takaiçi Sanae liderliğindeki Liberal Demokratik Parti (LDP) yarışı savaş sonrası tarihe geçecek farkla kazandı

        Giriş: 08.02.2026 - 21:47 Güncelleme: 08.02.2026 - 23:40
        Japonya'da seçim sonuçları açıklandı
        Devlet televizyonu NHK'nin sandık sayım sonuçlarına dayandırdığı haberine göre Takaiçi'nin partisi LDP, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisindeki 465 sandalyeden 316'sını kazandı.

        LDP sandalye sayısını 198'den 316'ya yükseltti. Böylelikle iktidar partisi mecliste sandalyelerin 3'te 2'si kabul edilen 310 sandalye eşiğini geçti.

        Bu sonuçla LDP, İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'da bu başarıyı elde eden ilk parti unvanını elde etti.

        İktidar ortağı Nippon Ishin (JIP) de sandalye sayısını 2 artırarak 36'ya yükseltti.

        465 üyeli Temsilciler Meclisinde (Şuugiin) 310 sandalyelik üçte iki çoğunluk sınırını aşmak, anayasayı değiştirme ve yasa tasarılarını yürürlüğe koyma yolunda ilerleyebileceği anlamına gelebilir.

        LDP halihazırda parlamentonun üst kanadı kabul edilen Danışman Meclisi (Sangiin) de çoğunluğu bulunmuyor.

        MUHALEFETİN TARİHİ MAĞLUBİYETİ

        Ana muhalefet Anayasal Demokrat Parti (CDP) liderliğindeki seçim öncesi kurulan Merkezci Reform İttifakı (CRA) ise sandalye sayısını 172'den 49'a düşürerek büyük bir mağlubiyet yaşadı.

        Öte yandan muhalefet partilerinin liderleri sandalye sayısının yarıya düşmesi üzerine istifa sinyali verdi.

        LDP'nin zaferi açıklandıktan sonra konuşan Takaiçi, "Verdiğimiz seçim vaatlerini yerine getirme konusunda son derece ağır bir sorumluluk taşıyoruz." dedi.

        Takaiçi, kabine kadrosunda büyük bir değişiklik yapmadan mevcut durumu koruyacağını ifade etti. Ayrıca Takaiçi, anayasa değişikliği için somut planların parlamentoda tartışılmasını umduğunu belirtti.

        Japonya'da seçmen, ulusal parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi (Şuugiin) milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gitmişti.

        Meclise girebilmek için ülke genelinde 1285 aday yarışmıştı.

        Kar maskeli şüpheliler, kuyumcu çalışanını darbedip 1 kiloya yakın altını alarak kaçtı

        BATMAN'da kar maskeli 2 kişi, girdikleri kuyumcu dükkanında kendilerine direnen çalışanı darbedip, 1 kiloya yakın altını alarak kaçtı.

