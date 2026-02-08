Habertürk
        Mustafa Denizli: Beşiktaş, Avrupa yolunda ciddi bir puan kaybı yaşadı!

        Mustafa Denizli: Beşiktaş, Avrupa yolunda ciddi bir puan kaybı yaşadı!

        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi. HT Spor yorumcusu Mustafa Denizli, Dakika 90 programında mücadeleyi yorumladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2026 - 22:52 Güncelleme: 08.02.2026 - 22:52
        "Beşiktaş, Avrupa yolunda ciddi bir puan kaybı yaşadı!"
        Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş ile Corendon Alanyaspor’un karşılaştığı mücadele Tüpraş Stadyumu’nda 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmayı HT Spor yorumcusu Mustafa Denizli, Dakika 90 programında değerlendirdi.

        İşte Denizli'nin yorumları:

        "BEŞİKTAŞ, AVRUPA YOLUNDA CİDDİ BİR PUAN KAYBI YAŞADI"

        "Futbola baktığın zaman her şeyi olan; şutu olan, mücadelesi olan, iyi hareketleri olan, güzel golleri olan bir maçtı. Dolayısıyla oyunun bütününe baktığında Beşiktaş’ın çok daha fazla şutu ve pozisyonu vardı, ama futbolda bunlar sonuç üzerine bir şey ifade etmiyor. Topa çok sahip olmuşsun çok şut atmışsın bunlar kazanmak için yetmiyor. Beşiktaş, Avrupa yolunda bu ciddi bir puan kaybı yaşadı. Beşiktaş ciddi bir transfer yaptı devre arasında. Bu transferlerin hepsinden bile verim alsa ilk 2 için şansı çok az yok denecek kadar az. Bekleyip daha sağlıklı zamana yayıp nokta atışı transferler yapsa yeni sezon için daha mantıklı değil miydi diye düşünüyorum"

        "HYEON- GYU OH KATKI SAĞLAYACAK BİR FUTBOLCU"

        "Beşiktaş’ın transfer ettiği futbolcular arasında Hyeon-gyu Oh, bu akşam skor üzerinde etkiliydi. Belli ki Beşiktaş’ta oynadığı maçlarda katkı sağlayacak, futbolu bilen bir futbolcu. Pası da, vuruşları da iyi olan bir futbolcu."

        Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yıl dönümünde hayatını kaybedenleri yad ederek, "Onların hatıralarını kalbimizde ve zihnimizde daima yaşatacağımıza, emanetlerine sahip çıkacağımıza, depremde yıkılan şehirlerimizi tekrar ayağa kaldıracağımız...
