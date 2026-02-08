Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Sağlıklı bir günün anahtarı: Deliksiz bir uyku için 12 altın kural

        İlaca değil alışkanlıklara güvenin: Uykunuzu iyileştirecek öneriler

        Gece boyunca sık sık uyanıyor, sabahları yorgun kalkıyorsanız sorun düşündüğünüzden daha basit olabilir. Uyku kalitesini artıran doğru alışkanlıklar sayesinde hem güne daha enerjik başlayabilir hem de yaşam kalitenizi yükseltebilirsiniz. İşte detaylar...

        Giriş: 08.02.2026 - 08:00 Güncelleme: 08.02.2026 - 08:00
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        Güne sağlıklı, enerjik ve keyifli bir başlangıcın yolu kaliteli uykudan geçiyor. Uyku sorunları sosyal yaşamdan iş performansına kadar pek çok alanı etkileyebiliyor. Ancak hemen ilaca yönelmek yerine, günlük hayatta uygulanabilecek basit ama etkili alışkanlıklar çok daha kalıcı sonuçlar sağlayabiliyor. İşte daha iyi bir uyku için bilimsel temellere dayanan 12 öneri:

        1. AKŞAM YEMEKLERİNİ HAFİF TUTUN

        Akşam saatlerinde ağır, yağlı ve sindirimi zor yiyecekler tüketmek uykuya geçişi zorlaştırır. Midenin rahatlaması için uyku ile yemek saati arasında en az 4 saat olmasına özen gösterin.

        2. ODA SICAKLIĞINI DENGELEYİN

        Çok sıcak ya da çok soğuk ortamlar uyku kalitesini düşürür. Yatmadan önce yatak odanızı havalandırarak temiz hava girmesini sağlayın ve ideal oda sıcaklığını koruyun.

        3. KARANLIK VE SESSİZ BİR ORTAM YARATIN

        Uyku hormonu olan melatonin karanlıkta daha iyi salgılanır. Odanın loş, sakin ve sessiz olması derin uykuya geçişi kolaylaştırır. Gerekirse kulak tıkacı ve göz maskesi kullanabilirsiniz.

        4. BİYOLOJİK SAATİNİZE SADIK KALIN

        Her gün aynı saatte yatıp aynı saatte uyanmak, vücudun biyolojik saatini düzenler. Bu düzen, hafta sonları ve tatil günlerinde de mümkün olduğunca korunmalıdır.

        5. KENDİNİZE UYGUN UYKU RİTÜELİNİ KEŞFEDİN

        Herkesin uykuya geçişi farklıdır. Kimileri sessizlikte, kimileri ise hafif bir müzik ya da doğa sesleriyle daha rahat uyuyabilir. Size neyin iyi geldiğini deneyerek bulun.

        6. YATAK ODASINI DİJİTALDEN ARINDIRIN

        Yatak odasında televizyon bulundurmak ve yatmadan önce telefona bakmak zihni uyarır. Uykuya geçmeden en az 90 dakika önce ekranları kapatarak küçük bir “dijital detoks” yapın.

        7. DÜZENLİ EGZERSİZLE UYKUNUZU DESTEKLEYİN

        Haftada en az üç gün yapılan hafif egzersizler uyku kalitesini artırır. Egzersiz sonrası vücut ısısının düşmesi, uykuya dalmayı kolaylaştırır. Ancak geç saatlerde yoğun egzersizden kaçının.

        8. YATAĞI SADECE UYKUYLA EŞLEŞTİRİN

        Eğer 20–25 dakika içinde uykuya dalamazsanız yataktan kalkın. Sessiz ve sakin bir aktivite yapın. Yatağa yalnızca uykunuz geldiğinde dönün. Böylece beyin yatağı “uyku alanı” olarak algılar.

        9. GÜNDÜZ ŞEKERLEMELERİNİ SINIRLAYIN

        Gün içinde yapılan uzun şekerlemeler gece uykusunu olumsuz etkiler. Şekerleme kaçınılmazsa günde bir kez, bir saatten kısa ve 15.00’ten önce olmasına dikkat edin.

        10. HAFTA SONU DÜZENİNİ BOZMAYIN

        Geç yatıp geç kalkılan hafta sonları, pazartesi sendromunun en büyük nedenlerinden biridir. Tatil günlerinde de uyku-uyanıklık saatlerinizi çok fazla değiştirmemeye çalışın.

        11. KAFEİN TÜKETİMİNİ KONTROL ALTINA ALIN

        Kahve, çay, enerji içeceği ve bazı gazlı içecekler uyarıcı etkiye sahiptir. Öğleden sonra kafein tüketimini azaltmak, akşam saatlerinde daha kolay uykuya dalmanızı sağlar.

        12. GEVŞEME TEKNİKLERİNDEN YARARLANIN

        Yatmadan önce yapılan derin nefes egzersizleri, yoga veya meditasyon, zihni sakinleştirir ve stres seviyesini düşürür. Bu da uykuya geçişi doğal şekilde kolaylaştırır.

        Görsel Kaynak: istockphoto

