Güne sağlıklı, enerjik ve keyifli bir başlangıcın yolu kaliteli uykudan geçiyor. Uyku sorunları sosyal yaşamdan iş performansına kadar pek çok alanı etkileyebiliyor. Ancak hemen ilaca yönelmek yerine, günlük hayatta uygulanabilecek basit ama etkili alışkanlıklar çok daha kalıcı sonuçlar sağlayabiliyor. İşte daha iyi bir uyku için bilimsel temellere dayanan 12 öneri:

1. AKŞAM YEMEKLERİNİ HAFİF TUTUN

Akşam saatlerinde ağır, yağlı ve sindirimi zor yiyecekler tüketmek uykuya geçişi zorlaştırır. Midenin rahatlaması için uyku ile yemek saati arasında en az 4 saat olmasına özen gösterin.

2. ODA SICAKLIĞINI DENGELEYİN

Çok sıcak ya da çok soğuk ortamlar uyku kalitesini düşürür. Yatmadan önce yatak odanızı havalandırarak temiz hava girmesini sağlayın ve ideal oda sıcaklığını koruyun.

3. KARANLIK VE SESSİZ BİR ORTAM YARATIN

Uyku hormonu olan melatonin karanlıkta daha iyi salgılanır. Odanın loş, sakin ve sessiz olması derin uykuya geçişi kolaylaştırır. Gerekirse kulak tıkacı ve göz maskesi kullanabilirsiniz.

4. BİYOLOJİK SAATİNİZE SADIK KALIN

Her gün aynı saatte yatıp aynı saatte uyanmak, vücudun biyolojik saatini düzenler. Bu düzen, hafta sonları ve tatil günlerinde de mümkün olduğunca korunmalıdır.

5. KENDİNİZE UYGUN UYKU RİTÜELİNİ KEŞFEDİN Herkesin uykuya geçişi farklıdır. Kimileri sessizlikte, kimileri ise hafif bir müzik ya da doğa sesleriyle daha rahat uyuyabilir. Size neyin iyi geldiğini deneyerek bulun. 6. YATAK ODASINI DİJİTALDEN ARINDIRIN Yatak odasında televizyon bulundurmak ve yatmadan önce telefona bakmak zihni uyarır. Uykuya geçmeden en az 90 dakika önce ekranları kapatarak küçük bir "dijital detoks" yapın. 7. DÜZENLİ EGZERSİZLE UYKUNUZU DESTEKLEYİN Haftada en az üç gün yapılan hafif egzersizler uyku kalitesini artırır. Egzersiz sonrası vücut ısısının düşmesi, uykuya dalmayı kolaylaştırır. Ancak geç saatlerde yoğun egzersizden kaçının. 8. YATAĞI SADECE UYKUYLA EŞLEŞTİRİN Eğer 20–25 dakika içinde uykuya dalamazsanız yataktan kalkın. Sessiz ve sakin bir aktivite yapın. Yatağa yalnızca uykunuz geldiğinde dönün. Böylece beyin yatağı "uyku alanı" olarak algılar. 9. GÜNDÜZ ŞEKERLEMELERİNİ SINIRLAYIN Gün içinde yapılan uzun şekerlemeler gece uykusunu olumsuz etkiler. Şekerleme kaçınılmazsa günde bir kez, bir saatten kısa ve 15.00'ten önce olmasına dikkat edin. 10. HAFTA SONU DÜZENİNİ BOZMAYIN Geç yatıp geç kalkılan hafta sonları, pazartesi sendromunun en büyük nedenlerinden biridir. Tatil günlerinde de uyku-uyanıklık saatlerinizi çok fazla değiştirmemeye çalışın.