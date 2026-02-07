Ambulans ile otomobil çarpıştı: 2'si sağlık personeli 3 yaralı
Kartal Esentepe Mahallesi'nde ambulans ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, biri hasta olmak üzere üç kişi yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi. Kazanın ardından trafik kısa süre içinde normale döndü
Kartal Esentepe Mahallesi Çanakkale Caddesi'nde hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle takla atan ambulanstaki 2 sağlık görevlisi ve 1 hasta yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Öte yandan kaza, bir aracın kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, otomobille çarpışan ambulansın takla atması yer alıyor.
Fotoğraf: AA