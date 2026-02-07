Ambulans ile otomobil çarpıştı: 2'si sağlık personeli 3 yaralı Kartal Esentepe Mahallesi'nde ambulans ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, biri hasta olmak üzere üç kişi yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi. Kazanın ardından trafik kısa süre içinde normale döndü

Anadolu Ajansı Giriş: 07.02.2026 - 23:01 Güncelleme: 08.02.2026 - 00:13 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL