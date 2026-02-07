Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'da Fatih Tekke'den Fenerbahçe maçı sözleri! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'da Fatih Tekke'den Fenerbahçe maçı sözleri!

        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Samsunspor'u 3-0 yenen Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, üç gollü güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi. Deneyimli çalıştırıcı sakatlığı bulunan Zubkov'un, Fenerbahçe maçına yetişip yetişmeyeceğini de açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 23:37 Güncelleme: 07.02.2026 - 23:37
        Fatih Tekke'den F.Bahçe maçı sözleri!
        Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi bir galibiyet elde ettiklerini dile getirdi.

        İyi bir rakibe karşı oynadıklarını aktaran Tekke, "Üç gollü güzel bir galibiyet. Gol yemeden bitirebildiğimiz maçlardan biri. Zor bir deplasman, ligimizin zor deplasmanlarından birisi, çok iyi bir kadroya karşı oynadık. Onlara da özellikle Avrupa maçlarında başarılar diliyorum. Kolay bir maç yok bizim için. Güçlü bir kadroya, kaliteli bir kadroya karşı zor bir deplasmanda 3 puan, gayet iyi bir oyun, sporcularımı tebrik ediyorum. Avrupa maçlarında ülkemizi gayet iyi temsil ediyorlar. Allah yardımcıları olsun. Biz inandığımız gibi mücadelemize devam ediyoruz." diye konuştu.

        Tekke, kulüpte çok güzel bir ortamın bulunduğunu belirterek, "Bu oyuncularla beraber çok zor bir noktadan buraya geldik. Bunu da her defasında yenilemek durumundayım. Ben geldiğimde deplasman galibiyeti olmayan bir Trabzonspor'dan bahsediyoruz. Gençlerle beraber, bu çocukların mücadelesiyle beraber, hep beraber şu an geldiğimiz noktadayız ve bu çok iyi bir şey. Bu verilen mücadele bence saygıyı hak ediyor. Daha fazla desteği hak ediyor. Dolayısıyla bugün bizim için çok güzel bir gün." ifadelerini kullandı.

        Bugün birkaç oyuncunun kendi performansının üstüne çıktığına işaret eden Tekke, şöyle devam etti:

        "Birkaç oyuncumuzun seviyesi bugün istediğimiz seviyede olunca, oyun biraz da istediğimiz gibi oldu. Aslında oyunun son bölümünde de yine formasyonu değiştirdik. 5-3-2'ye döndük. İnsanımız geçiş oyununu çok seviyor. Geçiş oyunu çok zor bir şey değil. Futbolun günümüz literatüründe üst seviyeliklerinde sadece geçiş önemli. Geçiş tabii ki bir plan ama Trabzonspor sadece geçiş oyunu oynayamaz. Bu maç özelinde hücum yapmak isteyen bir takımımız vardı. Hemen hemen her maçın yanılmıyorsam yıldızı kalecimiz oluyorken şu an böyle bir şeyi bir senedir 2-3 kez yaşadık. Dolayısıyla oyundaki konumlanma, oyuncu performansları birçok şeyi değiştiriyor."

        Tekke, ara transfer döneminde 5 oyuncu almayı hedeflediklerini ancak 3 transfer yapabildiklerini belirtti.

        Fenerbahçe ile sahalarında oynayacakları müsabakaya da değinen Tekke, şunları kaydetti:

        "Biz maç maç gidiyoruz. Evimizde oynayacağımız bir maç, kazanabileceğimiz bir maç. Biz o mücadeleyi sadece Fenerbahçe'ye değil, kimle oynarsak oynayalım göstermek durumundayız. İsteğimiz destek tabii ki taraftar da tribünleri doldurmalıdır. Tabii burada benim asıl söyleyeceğim şey şu. Bence hakem konuşsun. Ben hakemden hiç memnun değildim. Hiç alakası yok değil mi? Bugün yendik aslında. Kenarda rahatsız olduğum şeyler oluyor. Rahatsız ediyor beni. Bunu yenerken de söylemem gerekli yani. Rahatsız ediyor beni. Etmeyen var. Yenildiğinde de etmeyen var ama yendik, rahatsız ediyor. Hissediyorum, görüyorum, yaşıyorum. Dolayısıyla Fenerbahçe maçı da normal maçlar gibi bizim için, kazandığımızda 3 puan alacağımız, kaybettiğimizde puan alamayacağımız ve beraberlikte de 1 puan alacağımız bir maç. İyi konsantre olup ve iyi analiz ederek isteğimiz, arzumuzu göstererek taraftarımızı yine güldürmeye çalışacağız. Başka ekstra bir motivasyonumuz olmayacak. Zubkov'da öncelik bilgim yetişemeyeceği yönünde. Çok net değil ama umuyorum yetişir. Onunla veya onsuz her maça kadromuzla elimizdekilerle beraber istekli inanan bir kadro var."

