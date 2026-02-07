Türk sanat müziğinin 'diva'sı Bülent Ersoy, İstanbul Havalimanı'nda taksiye bindi. Yüksel Nas isimli taksici, otomobiline binen Ersoy'u cep telefonuyla görüntüledi.

O anlar, sosyal medyada viral oldu. Taksici Yüksek Nas, ardından Bülent Ersoy ile öz çekim yaptığı kareyi de profil fotoğrafı yaptı.

Bülent Ersoy'u görüntüleyen taksici Yüksel Nas'a, Habertürk ulaştı. Nas; "Aslında Bülent hanım annesi rahmetli Necla Poyraz'ın şoförüydüm. 25 yıl annesinin şoförlüğünü yaptım. Bülent hanım ile samimiyetimiz yıllar öncesine dayanıyor yani. Evine girip çıkarım. Normal bir kişi, Bülent hanımın böyle bir videosunu çekemez. Telefonu elinde aldırtmaz. Abla - kardeş gibiyizdir. 'Şoförüne kızınca özel aracı yerine taksiyle yolculuk yapmayı tercih etti' gibi haberler çıktı, doğru değil. Kıbrıs'a gidiyordu. Tekerlekli sandalye bekliyorduk. Sadece benim paylaşımım 1 milyon görüntülemeyi geçti. Kıbrıs dönüşü bu videoyu paylaştığım için inşallah kızmaz" dedi.