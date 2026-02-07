CANLI | Domenico Tedesco HT Spor'a konuşuyor!

HT Spor özel röportajlarına devam ediyor.... HT Spor'un konuğu Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, HT Spor'a özel açıklamalarda bulunuyor...

İmza attığı günden bu yana neleri değiştirerek takımı ayağa kaldırdı? Süper Lig'de namağlup ilerleyen Sarı-lacivertliler sezon sonu mutlu sona ulaşabilecek mi? Avrupa Ligi'nde hedef neresi? Nottingham Forest eşleşmesi için düşünceleri ne? Başkan Sadettin Saran ve yönetim kuruluyla iletişimi nasıl? İkinci devrede oyun planında ne gibi farklılıklar bizi bekliyor? Transfer süreçleri nasıl gelişti?

HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul soruyor Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco yanıtlıyor...

"DAHA ÇOK AKDENİZLİ GİBİ HİSSEDİYORUM"

- Kendinizi nasıl tanımlar mısınız? Daha çok Kuzey Avrupalı mı hissediyorsunuz yoksa Akdenizli mi?

Davet için teşekkür ederim, benim için büyük keyif olacak. İkisinden de birazcık diyebiliriz. İtalya'da doğdum. İki ebeveynim de İtalyan. Tabii ki bu İtalyan köklerim var. Ve İtalya'ya da birçok hafta gidebiliyoruz tatil için. Dolayısıyla İtalya'nın güneyinde büyük bir ailem var. Çok fazla İtalyanlık var bende. Çalışma şekli olarak Almanya'da yetiştim. Okula gittim, orada çalıştım. Sanırım biraz karışım gibi. Çok söylemesi kolay değil. Ama daha çok Akdenizli gibi hissediyorum.

REKLAM 📺 Özel röportaj



🎙️ Domenico Tedesco: Akdenizli gibi hissediyorum. İtalya'nın güneyinde büyük bir ailem var, çok fazla İtalyanlık var.



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/cQCGOlE5MF pic.twitter.com/yH4VnYs1gZ — HT Spor (@HTSpor) February 7, 2026 "KENDİMİ EVİMDE GİBİ HİSSEDİYORUM" Kendimi evimde gibi hissediyorum. 5-5.5 aydır burada olsam da... Çok daha uzun zamandır buradaymışım gibi, çok fazla maç oynadık. Burada olduğumdan beri 30 maç oynamışızdır diye düşünüyorum. Zaman hızlı bir şekilde geçiyor. Bütün Fenerbahçe'nin içerisindeki, Fenerbahçe'nin etrafındaki tüm insanlar, dışarıdaki tüm insanlar... Onlarla güzel bir fikre sahibim ve gerçekten iyi hissediyorum. Türk futbolundan dolayı, Türk futbolunun parçası olduğum için de çok mutluyum. 📺 Özel röportaj



🎙️ Domenico Tedesco: Kendimi evimde hissediyorum. Beş buçuk aydır burada olsam da çok uzun zamandır buradaymışım gibi. Türk futbolunun bir parçası olduğum için mutluyum.



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/cQCGOlE5MF pic.twitter.com/zGCzLVAsa0 — HT Spor (@HTSpor) February 7, 2026 "HER HOCANIN FARKLI BİR FİKRİ VAR" Pinpon anlamında maç... Maçın içerisinde birçok defa geçişler söz konusu. Şunu söyleyebilirim ki... Evet, doğru. Bu, bunun bir parçası. Ama bu tip maçlar olabiliyor. Diğer ülkelerde de bu tip maçlar olabiliyor. Sadece size şunu söyleyebilirim. Şu ana kadar oynadığımız her takım. Aynı şekilde Türkiye Kupası'nda da birincilikten, ikincilikten takımlara karşı oynadık ve onlar da iyi iş çıkardılar. Aslında takımlara bakacak olursak, kalitelerine bakacak olursak... Her takım aynı şekilde oynamıyor tabii ki. Çünkü her hocanın farklı, spesifik fikri var. Atmosferle de alakalı olarak, taraftarların göstermiş olduğu, destekle de alakalı olarak. Bu anlamda iltifatı hak ediyor.

📺 Özel röportaj



🎙️ Domenico Tedesco: Burada her takım aynı şekilde oynamıyor, her hocanın farklı bir fikri var.



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/cQCGOlE5MF pic.twitter.com/IrvdlRCXHb — HT Spor (@HTSpor) February 7, 2026 "DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEY TECRÜBE ETMEDİM" -Göreve başladığınızda bir seçim süreci vardı. Daha önce böyle bir şey yaşadınız mı? O süreci nasıl yönettiniz? Buraya geldiğimde takımları analiz ediyorsunuz. Deplasman maçları olsun, evdeki maçları olsun. Özel bir şeyin olduğunu hissediyorsunuz. Takdir ediyorum ve keyif alıyorum bundan. Başkanlık değişimiyle alakalı olarak daha önce böyle bir şey tecrübe etmedim. Belçika'da, Belçika Milli Takımı'nda bunu tecrübe etmiştim. Çok böyle duygusallık anlamında çok benzediğini söyleyemem. Burada 6-8 gün olmuştu. Kasımpaşa maçında bir başkanlık seçimi oldu ve değişim oldu. Ben bilmiyordum. Ben de aslında küçümsemiş olabilirim bunun önemini takım için, oyuncular için... Devre arasında şunu hissetmiştim. Oyuncular bir şeylerle meşguldü. Tam anlamamıştım. Dürüst olmak gerekirse benim için yeni bir şey oldu. staff için benim için ama tabii ki sonrasında biz anladık durumu. 📺 Özel röportaj



🎙️ Domenico Tedesco: Kasımpaşa maçında bir başkanlık seçimi oldu ve değişim oldu. Ben bilmiyordum. Ben de aslında küçümsemiş olabilirim bunun önemini takım için, oyuncular için... Devre arasında şunu hissetmiştim. Oyuncular bir şeylerle meşguldü. Tam… pic.twitter.com/1prjCsdMN0 — HT Spor (@HTSpor) February 7, 2026 "BUNU YAPAN SADECE BEN DEĞİLİM" Mourinho'dan sonra göreve gelip kötü gidişatı iyiye çevirebilen hoca yok. Ama bunu siz başardınız. Mourinho'dan sonra gelmek sizin için avantaj mı yoksa dezavantaj mı yarattı?

Açıkcası pozitif mi negatif mi bilmiyorum.. Ben burada değildim. Dolayısıyla bununla ilgili yorum yapmak zor olur. Kimin hoca olduğuna bağımsız olarak. Yani her şey kötü değildi bu anlamda. Ben Mourinho'ya da saygı duyuyorum aynı şekilde. İkinci şey de ben sadece gördüğüm şeyi yorumlayabilirim, yargılayabilirim. Ve sadece bunu yapan kişi ben değilim. Bunu hep birlikte başardık. Kulüp, büyük bir kulüp burası. Çok duygusal ve güçlü, büyük bir kulüp Fenerbahçe. Dolayısıyla etrafınızda iyi insanlara ihtiyacınız var. İyi bir staffım var, iyi bir teknik ekibim var. Gerçekten iyi insanlar buldum burada samanların içerisinde. Ve tabii ki yönetim başkan, sportif direktör. Biz hep beraber yapıyoruz bunu. Sadece ben değil. 📺 Özel röportaj



🎙️ Domenico Tedesco: Geldiğimde her şey kötü değildi. Samandıra'nın içerisinde iyi insanlar buldum.



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/cQCGOlE5MF pic.twitter.com/xodvi0U53f — HT Spor (@HTSpor) February 7, 2026 "ZEKİ MURAT GÖLE ÇOK ÖNEMLİ BİRİSİ" İlişkimiz gerçekten inanılmaz. Sanki 5 aydan daha fazla da birbirimizi tanıyormuşuz gibi, yıllardır tanıyormuşuz gibi hissediyoruz. Ve ilk olarak Zeki Hoca'yı tanıdım. Benim için çok önemli kendisi. Çünkü başlangıçta birbirimizi tanımıyorduk. Dolayısıyla zordu tabii ki nasıl konuşacağız, ne konuşacağız. Başlangıçta birazcık utangaçtı Zeki Hoca'mız. Benden korkmana gerek yok diye söyledim ona. Çünkü her kararımı seninle tartışacağım, konuşacağım. Senin de geri bildirimine ihtiyacım var diye konuşuyordum. Çok önemli birisi. Çok çok çok yüksek seviye birisi. Aynı şekilde analiz ekibim de harika. Bu beni gerçekten çok mutlu ediyor.

📺 Özel röportaj



🎙️ Domenico Tedesco: Zeki Murat Göle çok önemli birisi. Başlangıçta biraz utangaçtı, "Benden korkmana gerek" yok dedim.



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/cQCGOlE5MF pic.twitter.com/wcMqrEBKpb — HT Spor (@HTSpor) February 7, 2026 "İŞİN BÜYÜK KISMINI ANALİZ DEPARTMANI YAPIYOR" Analiz yapmak sizin ne kadar zamanınızı alıyor? Bireysel olarak mı yoksa takımı toplu olarak mı analiz etmeyi tercih ediyorsunuz? İkisi de aslında çok önemli. Kolektif olarak çalışmak önemli. Bazı şablonları, otomatikliği, antrenmanda çalışmanız gerekiyor takım olarak ama bireysel olarak da bana göre çok önemli. 3 günde bir oynuyorsanız kolay bir şey değil aslında bu. Bireysel antrenmanlar için. Ama bireysel antrenmanlar, pozisyonel, taktiksel antrenmanlar gerçekten çok çok çok temel. Çok önemli oyuncuları geliştirmek için. Bu da bizim aslında işimiz. Çünkü en önemli şey bu. Herkesin de performansını artırmak istiyoruz tabii ki çalışarak. Bireyselliklere de tabii ki dokunarak. Küçük detaylara dokunarak da çalışıyoruz. Bunu çok seviyorum. Çok fazla zaman geçiriyoruz tabii ki kendi maçlarımızı izlerken özellikle. Analiz ekibimiz var. Gerçekten çok fazla maç izliyorlar. Dolayısıyla organize bir şekilde, daha azaltılmış şekilde onları tabii ki izliyorum. İşin büyük kısmı analiz departmanı tarafından gerçekleştiriliyor. 📺 Özel röportaj



🎙️ Domenico Tedesco: Analiz ekibimiz çok fazla maç izliyor. Taktiği çalışmak önemli ama bireysel antrenmanlar da önemli. Ben de izliyorum ama işin büyük kısmını analiz departmanı yapıyor.



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/cQCGOlE5MF pic.twitter.com/eWtAx9vOzN — HT Spor (@HTSpor) February 7, 2026 "ÜNİVERSİTEDEN ÖNCE STUTTGART'A MEKTUP YAZDIM" Üniversiteden önce Stuttgart'a mektup yazdım. "Stuttgart'ta tecrübe kazanmak isterim" dedim, hızlı oldu. Ben sadece bir mektup yazdım. Ben küçük çocukları antrene ettiğimi söyledim küçük bir şehirde. "Eğer ihtiyacınız varsa ben Stuttgart gibi büyük bir kulüpte tecrübe sahip olmak isterim" diye söylemiştim. Geçmişte de şu anda da gerçekten güçlü bir genç akademiye sahipler. Birazcık daha gelişebilmek için tabii ki. Çok hızlı, hızlı bir şekilde oldu.