Galatasaray Spor Kulübü’nün misyonunun; sporun ve olimpik branşların sevilmesine ve yaygınlaşmasına katkı sağlamak olduğunu vurgulayan Özbek, “Türkiye’de ve Avrupa’da başarılı olmayı hedefliyoruz. Bu hedeflere ulaşmak için güçlü desteklere ihtiyaç var. Sponsorluklar bu noktada devreye giriyor. Sponsorlarımız, Galatasaray gibi bir dünya markasıyla iş birliği yapmaktan büyük memnuniyet duyuyor. Sponsorluk iş birliklerimiz sayesinde hem kulübümüz hem de markalar kazanıyor” dedi.