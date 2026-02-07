Habertürk
Habertürk
        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıkladı: Sponsorluk gelirinde hedef 100 milyon Euro! - Galatasaray Haberleri

        Dursun Özbek açıkladı: Sponsorluk gelirinde hedef 100 milyon Euro!

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye'de ve Avrupa'da başarılı olmak için güçlü sponsorluklara ihtiyaçları olduğunu belirterek, bu sezon sponsorluklardan elde edilen 85–90 milyon Euro'luk rakamı 100 milyon Euro'nun üzerine taşımak istediklerini vurguladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 13:49 Güncelleme: 07.02.2026 - 13:49
        1

        Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, BRAND & Sports Summit 2026'da açıklamalarda bulundu. Özbek, zirve kapsamında düzenlenen etkinlikte sporda sponsorluğun stratejik rolünü anlatarak, finansal sürdürülebilirlik ve tesisleşmenin önemine değindi.

        2

        'Sporda Sponsorluğun Stratejik Önemi' başlığıyla gerçekleşen oturumda, sponsorluk çalışmalarının kulüpler için taşıdığı kritik rol, sürdürülebilir başarıya katkısı ve Galatasaray’ın bu alandaki uzun vadeli vizyonu ele alındı.

        3

        Galatasaray Spor Kulübü’nün misyonunun; sporun ve olimpik branşların sevilmesine ve yaygınlaşmasına katkı sağlamak olduğunu vurgulayan Özbek, “Türkiye’de ve Avrupa’da başarılı olmayı hedefliyoruz. Bu hedeflere ulaşmak için güçlü desteklere ihtiyaç var. Sponsorluklar bu noktada devreye giriyor. Sponsorlarımız, Galatasaray gibi bir dünya markasıyla iş birliği yapmaktan büyük memnuniyet duyuyor. Sponsorluk iş birliklerimiz sayesinde hem kulübümüz hem de markalar kazanıyor” dedi.

        4

        "HEDEF SPONSORLUK GELİRİNİ 100 MİLYON EURO’NUN ÜZERİNE TAŞIMAK"

        Kulübün sponsorluk gelirlerine ilişkin de önemli bilgiler paylaşan Özbek, bu sezon 85–90 milyon Euro bandında sponsorluk desteği sağlandığını, hedeflerinin bu rakamı 100 milyon Euro'nun üzerine taşımak olduğunu belirtti. Sponsorluk anlayışlarının yalnızca logo görünürlüğüyle sınırlı olmadığını vurgulayan Özbek, “Markalarla projeler geliştirerek, iş ortaklıkları kurarak birlikte değer yaratmayı önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

        5

        STADYUM DENEYİMİNİ GELİŞTİREN YENİLİKLER

        Stadyum deneyimini geliştirmeye yönelik yatırımlara da değinen Özbek, ailelerin statlara daha fazla gelmeye başladığını, bu doğrultuda etkinliklerin yeniden kurgulandığını söyledi. Özbek, LED alanlarının artırılmasıyla sponsor görünürlüğünün güçlendirildiğini belirtti.

        6

        Özbek, yayın gelirlerindeki düşüşe dikkat çekerek, “400 milyon Euro'luk bütçemizin yalnızca 11–12 milyon Euro'su naklen yayın gelirlerinden geliyor. Bu nedenle faaliyet dışı gelirleri artırmaya odaklanıyoruz” şeklinde konuştu.

        7

        TÜM BRANŞLAR ASLANTEPE’DE TOPLANIYOR

        Riva ve Florya projelerinin kulüp için stratejik öneme sahip olduğunu ifade eden Özbek, bu projelerin meyvelerini vermeye başladığını belirtti. Finansal sürdürülebilirliği sağladıklarını söyleyen Özbek, tesisleşme vizyonuna da dikkat çekti. Futbol dışında 17 branşta faaliyet gösteren Galatasaray’ın tüm branşlarını Aslantepe’de toplayacak, 365 gün yaşayan büyük bir tesis projesinin temelinin mart–nisan aylarında atılacağını açıkladı. Özbek ayrıca, Mecidiyeköy ve Kemerburgaz futbol tesisleri gibi projelerin de başarıyla ilerlediğini sözlerine ekledi.

        8

        TEMEL MİSYON: AVRUPA’DA BAŞARI

        Genç taraftar kitlesiyle iletişimi güçlendirmeye büyük önem verdiklerini belirten Özbek, Z kuşağına yönelik dijital projeler ve sosyal medya çalışmalarıyla Avrupa’daki birçok kulübü geride bırakan erişim rakamlarına ulaştıklarını ifade etti. Avrupa’da başarılı olmanın Galatasaray’ın temel misyonlarından biri olduğunu vurgulayan Özbek, finansal disiplinle birlikte sportif başarıyı da aynı anda hedeflediklerini dile getirdi. Özbek, “UEFA'da karşılaştığımız takımları yenen, yarışmacı bir takım kurmak zorundayız” diye konuştu.

        9

        TARAFTARLARA MESAJ

        Konuşmasının sonunda taraftarlara özel bir mesaj ileten Özbek, Galatasaray’ın gücünün arkasında taraftar tutkusunun yer aldığını belirterek, “Biz taraftarlarımızla birlikte büyüyoruz. Onlar yanımızda olduğu sürece başaramayacağımız hiçbir şey yok” dedi.

