Tribünde heyecan, damarlarda stres: Futbolun bedensel bedeli

Futbol coşkusu bazen kalbi yerinden çıkaracak kadar yoğun olabiliyor. Yeni bir bilimsel çalışma, büyük maçların taraftarların kalp atış hızını ve stres seviyesini normal günlerin çok üzerine taşıdığını gösterdi.

FUTBOL ATEŞİ SADECE BAĞIRMAKTAN İBARET DEĞİL

Futbol heyecanı çoğu zaman maç öncesi içilen birkaç içecek ve yükselen tezahüratlarla açıklanır. Ancak bilim insanlarına göre “futbol ateşi” çok daha derin ve vücudu doğrudan etkileyen bir süreç. Almanya’da yapılan yeni bir araştırma, büyük maçlar öncesinde taraftarların ciddi düzeyde stres yaşadığını ortaya koydu.

MAÇ GÜNLERİNDE STRES YÜZDE 41 ARTIYOR

Bielefeld Üniversitesi’nden araştırmacılar, taraftarların stres seviyelerinin maç günlerinde normal günlere kıyasla yüzde 41 oranında arttığını tespit etti. Sıradan bir günde dakikada ortalama 71 olan kalp atış hızı, kritik bir maç sırasında 79’a kadar yükseliyor.

Bu artış, stadyumda bulunan taraftarlarda çok daha belirgin. Tribünde maç izleyenlerin kalp atış hızı, televizyon başındaki taraftarlara göre yüzde 23 daha yüksek ölçüldü.

Araştırmaya göre alkol tüketimi bu etkiyi daha da artırıyor. Maç öncesi veya sırasında alkol alan taraftarların kalp atış hızının yüzde 5 oranında daha hızlı olduğu belirlendi. Uzmanlar, yoğun futbol heyecanı ile alkolün birleşmesinin özellikle aritmi gibi kalp rahatsızlıkları riskini artırabileceği konusunda uyarıyor.

AKILLI SAATLER TARAFTAR PSİKOLOJİSİNİ ORTAYA KOYDU Araştırma, Berlin'de oynanan 2025 Alman Futbol Federasyonu Kupası finali sırasında gerçekleştirildi. Daha önce hiç finale çıkmamış olan Arminia Bielefeld ile yedi kez final oynamış VfB Stuttgart'ın karşı karşıya geldiği maç, özellikle Bielefeld taraftarları için tarihi bir anlam taşıyordu. Araştırmacılar, Arminia Bielefeld taraftarı olan 229 yetişkinin maçtan önceki 10 gün ve maçtan sonraki 10 hafta boyunca akıllı saat verilerini inceledi. KALP ATIŞI MAÇ BAŞLARKEN ZİRVE YAPTI Veriler, maçtan saatler önce stres ve kalp atış hızında belirgin bir artış olduğunu ve bu artışın ilk düdükle birlikte zirveye ulaştığını gösterdi. İlk 15 dakikada taraftarların ortalama kalp atış hızı dakikada 96'nın üzerine çıktı. Bu yoğun stres hali maç boyunca devam etti ve maç bittikten sonra bile gece geç saatlere kadar sürdü. Araştırmacılara göre bu durum, yalnızca fiziksel hareketle açıklanamayacak kadar güçlü bir duygusal etkiye işaret ediyor. GOLLER MORALİ VE KALP ATIŞINI DEĞİŞTİRDİ VfB Stuttgart'ın art arda attığı üç golle birlikte Arminia Bielefeld taraftarlarının morali belirgin şekilde düştü. Her gol sonrası kalp atış hızında düşüş gözlemlendi ve devre arasında ortalama kalp atış hızı dakikada 90'ın altına indi.

