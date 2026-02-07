Habertürk
        Hava durumu İstanbul: 15 kent için "sarı" alarm verildi! 7 bölgede yağış var | SON DAKİKA HABER

        15 kent için "sarı" alarm verildi! 7 bölgede yağış var!

        Yurdun iç ve batı kesimlerinde sağanak, doğuda ise kar ile yağmur bekleniyor. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, MGM, 15 il için "sarı" alarm ile yağış uyarısında bulundu. İşte tüm bölgelerimizde yağış beklenen cumartesi günü, dikkat uyarısında bulunulan 15 kentimiz...

        Giriş: 07.02.2026 - 06:59 Güncelleme: 07.02.2026 - 06:59
        15 kent için "sarı" alarm verildi! 7 bölgede yağış var!
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre önümüzdeki 24 saat ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin’in kıyı kesimleri ile Iğdır çevreleri hariç yurt genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        EGE VE AKDENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞ

        Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Toroslar mevkii, Bolu, Sivas, Niğde ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Antalya’nın doğusu, Mersin'in batısı, İzmir, Aydın, Manisa, Hatay, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Bolu, Düzce, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ve Balıkesir'in güney ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        15 KENT İÇİN 'SARI' ALARM

        Meteoroloji tarafından 'sarı' alarm verilerek yağmur ve kar uyarısında bulunulan illerimiz şöyle: "Antalya, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bursa, Hakkari, Hatay, Mersin, İzmir, Manisa, Muş, Tunceli, Van, Şırnak ve Yalova.

        DOĞUDA BUZLANMAYA DİKKAT

        Rüzgarın; Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

        GÜNEYDOĞU'DA TOZ TAŞINIMI BEKLENİYOR

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer yer toz taşınımı beklenmektedir. Sıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

        İLLERİMİZDE SICAKLIKLAR VE HAVA DURUMU

        Meteoroloji'nin verilerine göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:

        ANKARA: 11, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        İSTANBUL: 14, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

        İZMİR: 20, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BURSA: 15, Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışlı

        KOCAELİ: 15, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor

        ÇANAKKALE: 17, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

        EDİRNE: 14, Çok bulutlu ve öğleden sonra sağanak yağışlı

        AFYONKARAHİSAR: 13, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        DENİZLİ: 18, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

        MUĞLA: 16, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ADANA: 15, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

        ANTALYA: 18, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

        HATAY: 13, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

        ISPARTA: 16, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sabah ve gece saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        ESKİŞEHİR: 14, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        KONYA: 15, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        SİVAS: 6, Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        BOLU: 12, Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

        ZONGULDAK: 13, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

        AMASYA: 11, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        SİNOP: 16, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

        SAMSUN: 15, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

        TRABZON: 19, Çok bulutlu

        ARTVİN: 13, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

        ERZURUM: 3, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

        KARS: 0, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

        MALATYA: 7, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        VAN: 5, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        DİYARBAKIR: 8, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        GAZİANTEP: 9, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        SİİRT: 8, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        ŞANLIURFA: 10, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

