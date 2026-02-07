15 kent için "sarı" alarm verildi! 7 bölgede yağış var!
Yurdun iç ve batı kesimlerinde sağanak, doğuda ise kar ile yağmur bekleniyor. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, MGM, 15 il için "sarı" alarm ile yağış uyarısında bulundu. İşte tüm bölgelerimizde yağış beklenen cumartesi günü, dikkat uyarısında bulunulan 15 kentimiz...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre önümüzdeki 24 saat ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin’in kıyı kesimleri ile Iğdır çevreleri hariç yurt genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EGE VE AKDENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞ
Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Toroslar mevkii, Bolu, Sivas, Niğde ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Antalya’nın doğusu, Mersin'in batısı, İzmir, Aydın, Manisa, Hatay, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Bolu, Düzce, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ve Balıkesir'in güney ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
15 KENT İÇİN 'SARI' ALARM
Meteoroloji tarafından 'sarı' alarm verilerek yağmur ve kar uyarısında bulunulan illerimiz şöyle: "Antalya, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bursa, Hakkari, Hatay, Mersin, İzmir, Manisa, Muş, Tunceli, Van, Şırnak ve Yalova.
DOĞUDA BUZLANMAYA DİKKAT
Rüzgarın; Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
GÜNEYDOĞU'DA TOZ TAŞINIMI BEKLENİYOR
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer yer toz taşınımı beklenmektedir. Sıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
İLLERİMİZDE SICAKLIKLAR VE HAVA DURUMU
Meteoroloji'nin verilerine göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:
ANKARA: 11, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İSTANBUL: 14, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR: 20, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURSA: 15, Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ: 15, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor
ÇANAKKALE: 17, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
EDİRNE: 14, Çok bulutlu ve öğleden sonra sağanak yağışlı
AFYONKARAHİSAR: 13, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ: 18, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA: 16, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ADANA: 15, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA: 18, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor
HATAY: 13, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor
ISPARTA: 16, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sabah ve gece saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ESKİŞEHİR: 14, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA: 15, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİVAS: 6, Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BOLU: 12, Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor
ZONGULDAK: 13, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
AMASYA: 11, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP: 16, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN: 15, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON: 19, Çok bulutlu
ARTVİN: 13, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ERZURUM: 3, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
KARS: 0, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MALATYA: 7, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN: 5, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DİYARBAKIR: 8, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP: 9, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT: 8, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA: 10, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı