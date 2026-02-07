Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre önümüzdeki 24 saat ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin’in kıyı kesimleri ile Iğdır çevreleri hariç yurt genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE VE AKDENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞ

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Toroslar mevkii, Bolu, Sivas, Niğde ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Antalya’nın doğusu, Mersin'in batısı, İzmir, Aydın, Manisa, Hatay, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Bolu, Düzce, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ve Balıkesir'in güney ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

15 KENT İÇİN 'SARI' ALARM

Meteoroloji tarafından 'sarı' alarm verilerek yağmur ve kar uyarısında bulunulan illerimiz şöyle: "Antalya, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bursa, Hakkari, Hatay, Mersin, İzmir, Manisa, Muş, Tunceli, Van, Şırnak ve Yalova.

DOĞUDA BUZLANMAYA DİKKAT

Rüzgarın; Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

GÜNEYDOĞU'DA TOZ TAŞINIMI BEKLENİYOR Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer yer toz taşınımı beklenmektedir. Sıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İLLERİMİZDE SICAKLIKLAR VE HAVA DURUMU Meteoroloji'nin verilerine göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle: ANKARA: 11, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı İSTANBUL: 14, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı İZMİR: 20, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı BURSA: 15, Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışlı KOCAELİ: 15, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor ÇANAKKALE: 17, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı EDİRNE: 14, Çok bulutlu ve öğleden sonra sağanak yağışlı

AFYONKARAHİSAR: 13, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı DENİZLİ: 18, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı MUĞLA: 16, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ADANA: 15, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı ANTALYA: 18, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor HATAY: 13, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor ISPARTA: 16, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sabah ve gece saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı ESKİŞEHİR: 14, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı KONYA: 15, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı SİVAS: 6, Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BOLU: 12, Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor ZONGULDAK: 13, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı AMASYA: 11, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı SİNOP: 16, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı SAMSUN: 15, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı TRABZON: 19, Çok bulutlu ARTVİN: 13, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı ERZURUM: 3, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı KARS: 0, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı MALATYA: 7, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı VAN: 5, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmur ve kar yağışlı DİYARBAKIR: 8, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı GAZİANTEP: 9, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı