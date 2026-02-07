En zor sınav: Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı

Jeffrey Epstein ile ilgili boca edilen belgeler, tüm dünyayı çalkalamaya devam ediyor.

Gerçek olanların yanı sıra kimi yapay zekâyla yaratılmış bilgi ve belgeler de dolaşıma sokulup beyinler bulandırılmaya çalışılsa da, bu hikâyenin içinden en net şekilde çekip çıkarabildiklerimiz arasında, iki kraliyet ailesinde yaşanan sarsıntı oldu. Öyle ya, dünyayı mükemmelliklerine inandıran, lüks yaşamları devlet bütçesiyle finanse edilen kraliyetlerin sonunun bile gelebileceği konuşulur oldu. Şimdi, Norveç ve İngiliz kraliyet aileleri, artan eleştirilerle karşı karşıya...

Dosyalar, Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit ile İngiltere kraliyet ailesinden, prens ünvanını kaptıran Andrew Mountbatten-Windsor'un eski eşi Sarah Ferguson'un, Epstein'le yakınlığını ortaya serdi. Her iki kadının da Epstein'in cinsel suçlu olarak kayıtlara geçmesinden ve hapse mahkum edilmesinden yıllar sonra bile onunla arkadaşlıklarını sürdürdüğü öğrenildi.

Epstein dosyaları adı altında 3 milyon sayfa, 180 bin resim, 2 bin video yayınlandı

Epstein ile iki kraliyet üyesi kadın arasındaki bağlar daha önce kamuoyuna açıklanmıştı. Şimdi ortaya çıkan e-postalar, onların herhangi bir suç faaliyetinde bulunduklarına dair bir kanıt göstermiyor. Ancak e-postalar yeni ayrıntılar sunuyor ve bazı durumlarda ilişkilerin daha önce bilindiğinden daha derin olduğunu ortaya seriyor.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan ve kısmen sansürlenmiş üç milyon belge arasında yer alan e-postalarda Norveç Prensesi Mette-Marit, 2011 ile 2013 yılları arasında Epstein'den sevgi dolu ifadelerle bahsediyor. "Beynimi gıdıklıyorsun", "Beni gülümsetiyorsun", "Çok tatlısın", "Sıkıcı parti. Gel bizi kurtar. Sıkıntıdan ölüyorum" gibi ifadeler kullanan Mette-Marit, 2001'den bu yana Norveç Veliaht Prensi Haakon'la evli. Prenses'in Epstein ile genç kadınlar ve sadakatsizlik üzerine yaptığı sohbetlerde, "Paris sadakatsizlik için iyidir. İskandinav kadınları ise daha iyi eş materyalidir" diyerek Epstein'e tavsiyeler verdiği bile görüldü. Norveç Sarayı'nın daha önce yalanladığı, ancak belgelerle kanıtlanan bir diğer skandal, Veliaht Prenses'in 2013 yılında Epstein’in Palm Beach’teki cinsel istismar eylemleriyle anılan malikanesinde dört gün kaldığının ortaya çıkması oldu. REKLAM Veliaht Prenses Mette-Marit geride bıraktığımız hafta bir özür açıklaması yaparak, Epstein'in geçmişini daha kapsamlı bir şekilde araştırmadığı için sorumluluk aldığını ve Epstein ile herhangi bir temasta bulunmuş olmaktan pişmanlık duyduğunu belirtti. Elbette olay bir açıklamayla kapatılabilecek cinsten değildi. Norveç'in en büyük gazetelerinden biri olan Aftenposten'in siyaset editörü Kjetil B. Alstadheim, geçtiğimiz günlerde yayımladığı bir makalede şu soruyu sordu: Mette-Marit bundan sonra kraliçe olabilir mi?

Veliaht Prenses'in Epstein ile olan ilişkisi zaten biliniyordu. 2019'da Norveç Sarayı bir Norveç gazetesine açıklama yaparak, Mette-Marit'in Epstein ile temas halinde olduğu sırada, onun mahkum edildiği suçların kapsamından veya niteliğinden haberdar olmadığını söylemişti. Yeni yayınlanan dosyalar ise Veliaht Prenses ile Epstein'in, daha önce bildirildiğinden daha yakın olduklarını gösteriyor. Veliaht Prenses Mette-Marit ile Veliaht Prens Haakon 2001'de evlendi Son ortaya çıkan bilgiler, Veliaht Prenses Mette-Marit'in kamuoyundaki itibarını bir kez daha tehlikeye atma tehdidi oluşturuyor. Veliaht Prens Haakon ile nişanlanması Norveç'i şoke etmişti, ancak 2001'deki düğünden günler önce, uyuşturucu içeren 'çılgın hayatı' için kamuoyu önünde özür dileyerek ve uyuşturucu kullanımını kınayarak endişeleri gidermeye çalışmıştı. O zamandan beri bazı Norveçlilerin gönlünü kazanmayı başardı, ancak Epstein ile olan bağları onu yeniden inceleme altına aldı. REKLAM Veliaht Prenses için, medyada, "Sadece son derece kötü bir karar vermedi, aynı zamanda Norveç'in uluslararası itibarını yerle bir etti, bütün bir devlet aygıtına da zarar verdi" yorumları yapıldı.

Veliaht Prenses'in başındaki tek dert, Epstein'le ilgili belgeler değil. Aynı zamanda 2001 yılında Veliaht Prens Haakon ile evlendiğinde 4 yaşında olan, şimdi 29 yaşındaki oğlu Marius Borg Hoiby'ye, dört kadına tecavüz de dahil 38 farklı suçlama yöneltilmesi de Mette-Marit'in huzurunu bozuyor. Veliaht Prenses'in Norveç kraliyetine girmeden önceki ilişkisinden olan oğlu Marius Borg, dört kadına tecavüz de dahil 38 suçlamayla karşı karşıya Veliaht Prenses'in oğlu, salı günü mahkemeye çıktı ve kendisine yönetilen tecavüz ve ev içi şiddet gibi ağır suçlamaları reddetti. Sadece hızlı araç sürmek gibi daha hafif suçlamaları kabul etti. Çarşamba günü mahkemede ifade verirken, "Bu kadar insanın önünde konuşmak benim için zor. Üç yaşından beri etrafım basınla sarılı, o zamandan bu yana istismar edildim" dedi ve gözyaşlarına boğuldu. Mette-Marit'e atıfla, "Annemin oğlu olarak tanınıyorum. Bu da aşırı bir onaylanma ihtiyacı doğurdu. Çok fazla seks, çok fazla alkol. Çok az kişi benim yaşamımı anlayabilir" dedi. Norveç şimdi, Veliaht Prenses'in hem oğluyla ilgili sınavını seyrediyor, hem de Epstein ile iletişiminin 'toksikliğini' kavrayamamış ve onunla yazışmalarda resmi kraliyet e-posta adresini kullanmış olmasını tartışıyor.

REKLAM Gelelim İngiltere cephesine... Yeni dosyalar İngiltere'yi ve kraliyet ailesini de derinden sarstı. Belgeler arasında, Kral Charles'ın erkek kardeşi, eskiden Prens Andrew olarak anılan Andrew Mountbatten-Windsor'un yerde baygın halde yatan bir kızın üzerinde dört ayak üstünde hallerini gösteren rezil fotoğraflar ilk sarsıntıydı. Ama bunlar, hakkında zaten daha önce cinsel saldırı suçlaması yapılan ve hem bu iddialar hem de Epstein bağlantıları nedeniyle ünvanları ve görevleri elinden alınan Andrew için çok da şaşırtıcı değildi. Asıl şaşırtıcı olan, bir zamanlar York Düşesi olan eski eşi Sarah Ferguson'un Epstein'e yolladığı e-postalardı. Jeffrey Epstein denilen cinsel saldırı ve fuhuş suçlusunun nasıl bir cazibesi vardı da kadınların bu kadar aklını başından alabilmişti; doğrusu anlamak imkansız. Ama belli ki sadece Norveç Veliaht Prensesi değil, eski prens Andrew'den 1996'da boşanan Sarah Ferguson da Esptein'e onu yücelten mesajlar göndererek skandalın ortasında kalan bir isim oldu. Prens ünvanını kaybeden Andrew ile Sarah Ferguson 1996'da boşandı, ama kraliyet etkinliklerinde yan yana gelmeyi sürdürdü Ferguson'un mesajlarından ortaya çıktı ki, eski düşes, defalarca Epstein'e kendisiyle evlenmesi için telkinde bulunmuş. 17 Eylül 2009 tarihli bir e-postada Ferguson, Jeffrey Epstein'e, harika bir vücuda sahip, bekar bir kadın arkadaşından bahseden flörtöz bir mail gönderiyor.

Ferguson, çocuk cinsel istismarı suçlarından hüküm giyen Epstein'e gönderdiği e-postada, onunla evlenebileceğini ve gizemli kadını da personel olarak işe alabileceklerini söylüyor. 2010 tarihli bir e-postada, Epstein'e duyduğu hayranlığı, ona "bir efsane" diyerek dile getiriyor ve el artırarak, "Hizmetindeyim. Sadece benimle evlen" diye ekliyor. REKLAM Epstein dosyalarında yayınlanan belgelerin en çarpıcı kısımlarından biri, Epstein'in hapisten çıkmasından sadece 48 saat sonra, Sarah Ferguson'un, kızları Prenses Beatrice ve Prenses Eugenie'nin kendisini ziyaret etmek üzere ABD'ye uçmaları için Epstein'den yaklaşık 15 bin dolar ödemesini istemesiydi. 24 Temmuz 2009 tarihli e-postada, Ferguson, Londra'daki Heathrow Havaalanı'ndan ABD'ye business sınıfında uçmaktan memnun olacağını, ancak kızlarının ekonomi sınıfında olabileceğini belirtiyor. Asistanı Lesley Groff, Jeffrey Epstein'e, Ferguson ve kızlarının masraflarının ödenmesini onaylamasını isteyen bir e-posta gönderiyor. Sarah Ferguson, şu an her ikisi de evli ve çocuklu olan kızları Prenses Beatrice ve Prenses Eugenie'yi ilk gençlik yaşlarında Epstein'le tanıştırdı Bir başka mesaj serisi, Ferguson'un başarısız bir iş girişimi sonrasında acilen kira parasına ihtiyacı olduğunu Epstein'e söylediğini gösteriyor. 2011'de Ferguson, pedofil milyarder Epstein'in borçlarını ödemesine yardımcı olduğunu kabul etmiş ve "Jeffrey Epstein ile herhangi bir şekilde ilişki kurmanın korkunç bir yargı hatası" olduğunu belirterek özür dilemişti.

Sarah Ferguson'la bağlantı kurması için Epstein'i cezbeden şeyin kraliyet sınıfına erişim yolu bulmak olduğunu düşünebiliriz. Ünvansız kalan Andrew'un sürekli parasız kalan eski eşi Sarah Ferguson'u cezbeden şey ise paraya ve bununla birlikte gelen lükslere erişimdi. Kraliyet ailesinin zenginliği göz önüne alındığında inanması zor olsa da, muhtemelen Ferguson'u en çok cezbeden şey, Manhattan'da lüks malikanelerde konaklama ve Karayipler'de özel adalarda tatil türünden bir paraya yaklaşmaktı. REKLAM Eğlenceli kraliyet dizisi acı bir aşamaya ulaşmış görünüyor. Şimdi soru şu: Andrew Mountbatten-Windsor'u mahkemede, hatta ABD Kongresi'nde ifade verirken görecek miyiz? İngiltere Başbakanı Keir Starmer, eski prens Andrew'u, hükümlü cinsel suçlu Jeffrey Epstein ile olan ilişkileri hakkında Kongre önünde ifade vermeye çağırdı geride bıraktığımız hafta. Sarah Ferguson ve eski dostu Epstein'in reşit olmayan kız çocuklarını cinsel istismara maruz bırakmasına dair doğru dürüst bir pişmanlık ifade etmeyen Andrew bir yana, kraliyet ailesi zaten bir karmaşa içinde.

Kanser teşhisi alan ve devam eden tedavisi nedeniyle zor durumda olan Kral Charles, saltanatının kısa sürebileceğinin farkında. Prens William, kardeşi Prens Harry ile ipleri kopardı. Harry'nin kitabında ve aralıklı röportajlarında ailesini suçlayan kırıcı sözlerinden sonra aralarının düzelmesi zor görünüyor. Oysa prens kardeşler, kraliyetin umuduydu. Babaanneleri Kraliçe Elizabeth'ten ve yaşlanan akrabalarından kraliyet görevlerinin büyük bir kısmını devralacak ve kraliyet ailesinin görünürlüğünü, halk nezdindeki popülaritesini korumaya çalışacaktı. Kraliyet ailesinin bir sonraki nesli, Prens William'ın üç çocuğu George, Charlotte ve Louis'den oluşuyor. Onların kraliyet görevlerini üstlenmesi en az 15 yıl alacak. Kraliçe Elizabeth'in yıllarca yük olarak görülen ikinci oğlu Andrew'un aşırılıklarını dizginleyememesiyle başlayan sarsıntı, şimdi şiddetli bir depreme dönüştü. Belgelerin yarattığı gürültü içinde gerçek ile söylenti hâlâ birbirine karışsa da, apaçık olan şu: Epstein’le kurulan yakınlıkların siyasi ve ahlaki bedeli, Norveç ve İngiliz monarşilerini meşruiyet sınavına sürüklüyor.