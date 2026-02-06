Beşiktaş, Emmanuel Agbadou'yu KAP'a bildirdi: İşte maliyeti!
Beşiktaş, Emmanuel Agbadou transferini KAP'a bildirdi. Siyah-Beyazlılar, Wolverhampton'a 18 milyon Euro bonservis ücreti ödeneceğini açıkladı
Beşiktaş, Wolverhampton'dan Fildişi Sahilli stoper Emmanuel Agbadou'yu transfer ettiğini açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Badobre Emmanuel Elysee Djedje Agbadou'nun transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Wolverhampton Wanderers Football Club (1986) Limited kulübüne toplam transfer bedeli olarak 18.000.000 Avro ödenecektir. Oyuncu ile 2029-2030 sezonu sonuna kadar 4,5 sezon için anlaşmaya varılmıştır." ifadelerine yer verildi.
28 yaşındaki stoper kariyerine Tunus'un Monastir takımında başladı.Ardından Belçika'da Eupen ve Fransa'da Reims formalarını giyen 28 yaşındaki Fildişi Sahilli, 2025'in Ocak ayında Wolverhampton'a transfer oldu.
Bu sezon Wolverhampton'da 17 kez forma şansı bulan stoper 2 kez asist yaptı.