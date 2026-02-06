Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma programına katılmak için Osmaniye'ye gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katıldığı anma programı Adnan Menderes Bulvarı'nda düzenleniyor. Programda, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anılıyor.

Programda konuşan MHP lideri Bahçeli şunları kaydetti: "Aziz milletimize gönül ve kültür coğrafyalarımızda yaşayan tüm kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyorum. Hiçbir felaket hiçbir musibet Türk milletini yolundan geri çevirmemiştir. Türk milletinin tökezlemesi mümkün değildir. Devlet-millet dayanışmasını gösterdik. Muhalefet partileri deprem enkazı üzerinde siyasi rant kazıları yaparken, devlet-millet tek nefes halinde devasa felakete karşı aynı safa katılmıştır.

14 milyon vatandaşımız depremden doğrudan doğruya etkilenmiştir. 50 binden fazla vatandaşımız ebediyete intikal etmiştir. Hayatını kaybetmiş tüm kardeşlerimizin mekanı cennet olsun. Biz Sıratı Müstakim üzerine mücadelemizi sürdüreceğiz. Cumhur İttifakı olarak sarsılmadan mücadelemizi sürdüreceğiz. Yapamaz dedikleri her şey yapılmıştır. Ne söylerlerse boşunadır. 455 bin 357 bağımsız bölüm inşa edilmiş, mal sahibi vatandaşlarımız yuvalarına kavuşmuştur. Ellerinde imkan olsa kümes bile yapamayacaklar nasıl yok sayacaklar. Onların hayali bizim gerçeğimizdir. Başarının limitini inancımızın seviyesiyle bir ya da aynı görüyoruz. İşte Osmaniye her şeyin şahididir. Şimdi sözü Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet başkanı bölgemizin lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bırakmak istiyorum."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Sizleri en kalbi duygularımla hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Osmaniye'nin dört bir yanındaki tüm kardeşlerimize selamlarımı gönderiyorum. Aynı şekilde deprem bölgesi başta olmak üzere 81 ilimizdeki tüm kardeşlerimize en içten muhabbetlerimi iletiyorum. Millet olarak yüreklerimize kor bir ateş düşüren 6 Şubat depremlerinin 3.yılındayız. Hayatını kaybedenlere Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum. Sizlerin şahsında tüm depremzedelerimize bugün bir kez daha sabrı cemil diliyorum. Bizler beşer olarak elbette geçmişe dönemez, zamanı durduramaz, kaybettiğimiz canları geri getiremeyiz. Bazı acıları dindirmeye zaman bile yetmez.

6 Şubat depremlerinde milyonlarca insanımız kimi anne babasını, kimi yoldaşını hayat arkadaşını kaybetti. Nice canlar bir gecede ahiret yurduna göç eyledi. Tüm bunlar şüphesiz bir milletin tarihi boyunca yaşayacağı en çetin imtihanlardan biridir. Fakat biz dirayet sahibi bir milletiz. Şu anda karşımda bu dirayet sahibi milleti görüyorum. Acımız tabii ki fazla, ama yola devam etmeyi de asla ihmal etmeyeceğiz. Birbirimize destek olduk ve olacağız. Bizi büyük bir millet yapan ne varsa hepsine sıkı sıkı sarılacağız. Hem devletine hem milletine güvenebilmiş bir vakar tablosu bir umut zaferi görüyorum. Bundan da büyük bir gurur ve bahtiyarlık duyuyorum.