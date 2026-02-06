Habertürk
        Sibel hemşireyi katletmişti! Cani sevgiliye büyük ceza | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Sibel hemşireyi katletmişti! Cani sevgiliye büyük ceza!

        İstanbul'da, hemşire olan kız arkadaşı 44 yaşındaki Sibel Kavılı'yı silahla ateş ederek öldüren 46 yaşındaki Cumali Varan hakkında mahkeme heyeti hükmünü açıkladı. Varan'a, indirim uygulamaksızın 'Kadına karşı öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 13:46 Güncelleme: 06.02.2026 - 13:46
        İstanbul Bağcılar'da, 29 Mart 2024'te meydana gelen olayda, bir hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışan Cumali Varan (46) aynı hastanede birlikte çalıştığı kız arkadaşı hemşire Sibel Kavılı'yı (44) silahla ateş ederek öldürdü.

        KARAR DURUŞMASINA ÇIKTI

        DHA'daki habere göre hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen Varan'ın yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Cumali Varan SEGBİS ile katılırken, müştekiler ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

        "KENDİMİ ÖLDÜRMEK İSTERKEN OLDU"

        Duruşmada savunma yapan sanık Varan, "Yaşanan olayla ilgili çok üzgünüm. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Ben kendimi öldürmek isterken böyle bir olay yaşandı" dedi.

        "BANA İNANMANIZI İSTİYORUM"

        Müştekiler sanıktan şikayetçi olduklarını ve en üst sınırdan cezalandırılmasını istediklerini söylediler. Son sözü sorulan sanık Varan, "Bana inanmanızı istiyorum. Olay kazara oldu üzgünüm, pişmanım" dedi.

        AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI VERİLDİ

        Mahkeme heyeti, indirim uygulamaksızın sanığı 'kadına karşı öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet ayrıca sanığa ruhsatsız silah bulundurma suçundan 1 yıl hapis cezası verdi.

