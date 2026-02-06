Beşiktaş, Amir Murillo'yu açıkladı: İstanbul'a geliyor!
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Profesyonel Futbolcu Amir Murillo, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için İstanbul’a geliyor. Murillo’yu taşıyan uçak bugün saat 15.15’te Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacaktır.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Marsilya formasıyla 25 maçta 1479 dakika şans bulan Murillo 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO
Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösterilen Murillo'nun kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.