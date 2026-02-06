Habertürk
        Haberler Spor Transfer Beşiktaş, Amir Murillo'yu açıkladı: İstanbul'a geliyor! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş, Amir Murillo'yu açıkladı: İstanbul'a geliyor!

        Beşiktaş, transferde anlaşmaya vardığı Amir Murillo'nun sağlık kontrollerinden geçmek üzere bugün saat 15.15'te İstanbul'da olacağını açıkladı.

        Habertürk
        Giriş: 06.02.2026 - 12:43 Güncelleme: 06.02.2026 - 12:50
        Beşiktaş, Amir Murillo'yu açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        Beşiktaş, yeni transferi Amir Murillo'nun bugün saat 15.15’te Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacağını açıkladı.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        Profesyonel Futbolcu Amir Murillo, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için İstanbul’a geliyor. Murillo’yu taşıyan uçak bugün saat 15.15’te Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacaktır.

        BU SEZONKİ PERFORMANSI

        Bu sezon Marsilya formasıyla 25 maçta 1479 dakika şans bulan Murillo 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

        PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO

        Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösterilen Murillo'nun kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

