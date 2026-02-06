Habertürk
        Hatay haberleri: Eski belediye başkanını oğlu baltayla öldürüldü | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Eski belediye başkanını oğlu baltayla öldürüldü!

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde, eski Çekmeze Belde Belediye Başkanı Dr. Cafer Özenir, para meselesi yüzünden oğlu S.Ö. ile tartıştı. Baltayla başına ve sırtına aldığı darbelerle ağır yaralanan Özenir hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 07:51 Güncelleme: 06.02.2026 - 07:51
        Eski belediye başkanını oğlu baltayla öldürüldü!
        Hatay'da, Büyükşehir Belediyesi yasası ile mahalleye dönüşen Çekmece Belde Belediyesi'nin eski başkanı Cafer Özenir, Arsuz ilçesindeki evinde iddiaya göre oğlu S.Ö. ile para yüzünden tartıştı.

        BABASINA BALTAYLA SALDIRDI

        DHA'daki habere göre tartışma sırasında S.Ö., eline geçirdiği baltayla babasına saldırdı. Sırtına ve başına balta darbeleri alan Cafer Özenir ağır yaralandı.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı halde hastaneye götürülen Cafer Özenir yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

        KATİL EVLAT TUTUKLANDI

        Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan S. Ö., ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

        İzmir- Çeşme'de sağanak; yollar göle döndü

        İZMİR'in Çeşme ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yollarda su birikintileri oluşurken, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Öte yandan, yüksek kesimlerden akan çamurlu su nedeniyle denizin bazı bölümleri kahverengiye döndü.

