Eski belediye başkanını oğlu baltayla öldürüldü!
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, eski Çekmeze Belde Belediye Başkanı Dr. Cafer Özenir, para meselesi yüzünden oğlu S.Ö. ile tartıştı. Baltayla başına ve sırtına aldığı darbelerle ağır yaralanan Özenir hastanede hayatını kaybetti
Hatay'da, Büyükşehir Belediyesi yasası ile mahalleye dönüşen Çekmece Belde Belediyesi'nin eski başkanı Cafer Özenir, Arsuz ilçesindeki evinde iddiaya göre oğlu S.Ö. ile para yüzünden tartıştı.
BABASINA BALTAYLA SALDIRDI
DHA'daki habere göre tartışma sırasında S.Ö., eline geçirdiği baltayla babasına saldırdı. Sırtına ve başına balta darbeleri alan Cafer Özenir ağır yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI
İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı halde hastaneye götürülen Cafer Özenir yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.
KATİL EVLAT TUTUKLANDI
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan S. Ö., ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.