        Resmen kaldırıldı: 30 euroluk alışveriş muafiyeti sona erdi

        Resmen kaldırıldı: Gümrüksüz alışveriş dönemi sona erdi

        Bireysel alışverişlerdeki 30 euroya kadar olan gümrük muafiyeti resmen kaldırıldı. Karara ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2026 - 09:17 Güncelleme: 06.02.2026 - 09:17
        Gümrüksüz alışveriş dönemi resmen sona erdi
        Daha önce uygulanan ve 30 Euro'ya kadar olan eşya için vergi muafiyeti öngören hüküm, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan "4458 Sayılı Gümrük Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ca kaldırılmıştı.

        7 Ocak'ta yayımlanan kararın yayım tarihinden 30 gün sonra yürürlüğe gireceği ve hükümlerinin Ticaret Bakanlığı tarafından yürütüleceği ifade edilmişti.

        Bugün itibariyle karar resmen yürürlüğe girmiş oldu. Bugün itibariyle yurt dışından getirilen ürünün fiyatı 1 Euro bile olsa gümrük işlemleri hukuken uygulanacak.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir. Görsel temsilidir.

