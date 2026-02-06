Daha önce uygulanan ve 30 Euro'ya kadar olan eşya için vergi muafiyeti öngören hüküm, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan "4458 Sayılı Gümrük Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ca kaldırılmıştı.

7 Ocak'ta yayımlanan kararın yayım tarihinden 30 gün sonra yürürlüğe gireceği ve hükümlerinin Ticaret Bakanlığı tarafından yürütüleceği ifade edilmişti.

Bugün itibariyle karar resmen yürürlüğe girmiş oldu. Bugün itibariyle yurt dışından getirilen ürünün fiyatı 1 Euro bile olsa gümrük işlemleri hukuken uygulanacak.

