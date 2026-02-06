Resmen kaldırıldı: Gümrüksüz alışveriş dönemi sona erdi
Bireysel alışverişlerdeki 30 euroya kadar olan gümrük muafiyeti resmen kaldırıldı. Karara ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı
Daha önce uygulanan ve 30 Euro'ya kadar olan eşya için vergi muafiyeti öngören hüküm, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan "4458 Sayılı Gümrük Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ca kaldırılmıştı.
7 Ocak'ta yayımlanan kararın yayım tarihinden 30 gün sonra yürürlüğe gireceği ve hükümlerinin Ticaret Bakanlığı tarafından yürütüleceği ifade edilmişti.