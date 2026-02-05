Habertürk
        Galatasaray, Sacha Boey transferini resmen açıkladı! - Futbol Haberleri

        Galatasaray, Sacha Boey transferini resmen açıkladı!

        Galatasaray, Sacha Boey'in zorunlu satın alma opsiyonu olmadan 500 bin Euro karşılığıda Bayern Münih'ten kiralandığını açıkladı

        Giriş: 05.02.2026 - 19:43 Güncelleme: 05.02.2026 - 19:59
        Galatasaray, Sacha Boey transferini resmen açıkladı!
        Galatasaray, eski oyuncusu Sacha Boey'i tekrar renklerine bağladığını duyurdu.

        Yapılan anlaşmaya göre Bayern Münih'e 500 bin Euro kiralama ücreti, Fransız futbolcuya ise 1 milyon 750 bin Euro garanti ücret ödenecek.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

        "Profesyonel futbolcu Sacha Boey ve kulübü FC Bayern München AG ile futbolcunun 2025-2026 sezonunun kalan kısmı için şirketimizin yazılı talebine bağlı zorunlu olmayan satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

        Satın alma opsiyonu, şirketimizin tek taraflı ve yazılı talebine bağlı olup, bu talep olmaksızın herhangi bir yükümlülük doğmayacaktır.

        Buna göre, futbolcunun kulübüne net 500.000 EUR tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.

        Futbolcuya ise 2025-2026 sezonu için net 1.750.000 EUR garanti ücret ödenecektir."

        25 yaşındaki defans, 2021-24 yılları arasında Galatasaray'da 93 maçta forma giymiş ve iki Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı. Boey, 2024'ün Ocak ayında Bayern Münih'e transfer olmuştu.

        Alman ekibiyle birer kez Bundesliga ve Almanya Süper Kupa zaferi kazanan oyuncu, bu sezon 15 maçta forma şansı buldu.

