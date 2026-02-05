Bellek fiyatlarında “Hiper Boğa” dönemi! 2026 rekorlarla sürecek!

Son dönemde teknoloji dünyasını sarsan bellek ve RAM sıkıntıları, kullanıcıları yüksek fiyatlar ve tedarik sorunlarıyla karşı karşıya bırakıyor. Akıllı telefonlardan bilgisayarlara kadar her cihazda yaşanan bu kriz, özellikle yapay zeka uygulamalarının patlamasıyla derinleşti. Şimdi ise bellek piyasası yeni bir "hiper boğa" fazına girerek 2018'deki tarihi zirveyi gölgede bırakıyor. Tedarikçiler, AI ve sunucu kapasitesi talebinin yarattığı baskıyla rekor kaldıraç gücüne sahip olurken, fiyatlar önlenemez bir yükselişe geçti. 2025'in dördüncü çeyreğinde yüzde 50'lik artış yaşayan bellek fiyatları, 2026'da da yüzde 40-50 oranında sıçrayacak ve sektördeki dengeleri kalıcı olarak değiştirecek.

FİYAT SEYRİ: TARİHİ REKORLAR KIRILIYOR

Bellek fiyatlarındaki yükseliş, sektörün en kritik göstergelerinden biri olan 64GB RDIMM modüllerinde net bir şekilde görülüyor. Bu modüllerin fiyatı, 2025'in üçüncü çeyreğinde 255 dolardan dördüncü çeyrekte 450 dolara fırladı. Analistlere göre, bu ivme 2026 Mart'ına kadar devam edecek ve fiyatlar 700 dolara ulaşacak. Piyasanın "hiper boğa" evresi, tedarikçilerin elini güçlendirirken, AI odaklı talebin etkisiyle 2018 zirvesini aşmış durumda.

Bellek piyasasındaki hiper boğa evresinin en net kanıtı, Counterpoint Research'ün Memory Price Tracker verilerinde görülüyor. Aşağıdaki grafik, 2025'in üçüncü çeyreğinden 2026'nın ikinci çeyreğine kadar DRAM ve NAND fiyatlarındaki çeyreklik değişimleri özetliyor. Özellikle sunucu odaklı DRAM tarafında fiyatlar roket gibi fırlarken, NAND tarafında da önemli artışlar dikkat çekiyor.DRAM tarafında öne çıkanlar: 64GB RDIMM DDR5: Q3 2025'ten itibaren sırasıyla +75%, +40%, +20% artışlarla zirve yapıyor.

8GB SoDIMM DDR4 (laptop/bütçe segmenti): +50%, +50%, +20% ile daha dengeli ama yine de sert bir yükseliş.

Genel trend: 2025 Q4 ve 2026 Q1 en yüksek sıçrama çeyrekleri.

NAND tarafında durum:12GB LPDDR5X + 256GB UFS 4.0 (akıllı telefon amiral gemileri): +50%, +20%, +10% ile artış sürüyor.

Yüksek kapasiteli depolama (1024GB NVMe): +25%, +20%, +15% civarında daha ılımlı ama istikrarlı yükseliş. 1000 DOLAR EŞİĞİ: SÜRPRİZ OLMAYACAK Fiyatlardaki bu yukarı yönlü hızlı hareketlenme, 2026'ın devam eden günlerinde da daha da artacak gibi görünüyor. Uzmanlar, bellek fiyatlarının 1000 dolar sınırını aşmasının şaşırtıcı olmayacağını belirtiyor. Gb başına fiyatın 1.95 dolara çıkması bekleniyor ki bu, 2018'deki gigabayt başına 1.00 dolar olan tarihi zirvenin neredeyse iki katı. Bu seviye, özellikle sunucu ve yüksek performanslı cihaz üreticilerini zorlayacak. BOM MALİYETLERİNDE YAPISAL DEĞİŞİM Bellek fiyatlarındaki artış, donanım üreticilerinin malzeme faturasını (BOM) kökten değiştiriyor. Bu değişim, tüm ekosistemi etkileyerek maliyet yapılarını yeniden şekillendiriyor. Akıllı telefonlar bu yükselişten en çok etkilenen alanlardan biri. Örneğin, 2025'te iPhone 17 Pro Max'in BOM'unda bellek oranı yüzde 10'u aşarken, bu oran 2020'deki iPhone 12 Pro Max'te sadece yüzde 8'di. 16GB-24GB LPDDR5X RAM ve 512GB-1TB UFS 4.0 depolama ile donatılmış amiral gemisi modellerde, bellek maliyeti toplam BOM'un yüzde 20'sini veya daha fazlasını oluşturabilir. Bu durum, tüketici fiyatlarını doğrudan yukarı çekecek.

Eski teknolojilere yönelik arz da hızla eriyor. Samsung ve SK Hynix gibi devler, hatta Çinli CXMT gibi oyuncular, üretimi yüksek kar marjlı sunucu DDR5'e kaydırıyor. Bu pivot, LPDDR4 ve eMMC gibi eski standartların tedariğini sıkıştırarak, bütçe dostu cihaz üreticilerini zor durumda bırakıyor. GPU'LARI DA VURAN SÜREÇ Bununla birlikte yapay zekanın patlayan bellek ihtiyacı, RAM krizini tetikledikten sonra şimdi grafik kartı pazarını da sarsıyor. Nvidia RTX 50 serisi ve AMD RX 9000 serisi modellerde yüzde 10 ila 20 arasında fiyat artışı bekleniyor. Tayvanlı büyük üreticiler MSI, Asus ve Gigabyte'ın RAM maliyetlerindeki yükseliş nedeniyle sessiz zamlara başladığı belirtiliyor. Çin kaynaklı raporlar, bu artışların "fiyat revizyon döngüsünün başlangıcı" olabileceğini vurguluyor. Nvidia düşük RAM'li modelleri (RTX 5060, 5060 Ti gibi) önceliklendirirken, yüksek kapasiteli üst seviye kartlar (RTX 5080, 5090) raflarda azalabilir ve fiyatları daha da yükselebilir. Önceki haberimizde ele aldığımız AI kaynaklı RAM kıtlığının devamı niteliğindeki bu gelişme, oyun bilgisayarı ve içerik üreticisi sistemlerini alan tüketicileri doğrudan etkiliyor. TEDARİK GÖRÜNÜMÜ: YATIRIMLAR ARTIYOR AMA RAHATLAMA YAVAŞ DRAM üretimi 2026'da yıllık yüzde 24 büyüme gösterecek olsa da, talep-araz açığı kapanmıyor. Sermaye harcamaları (capex) artsa bile, yeni kapasitelerin devreye girmesi zaman alacak. Bu durum, fiyat rallisinin 2026 boyunca devam etmesine zemin hazırlıyor ve teknoloji sektörünü uzun vadeli bir dönüşüme sürüklüyor.

Bu oranlar, yapay zeka ve veri merkezi talebinin DRAM'ı nasıl domine ettiğini, buna karşın akıllı telefon ve tüketici SSD'lerinde NAND'ın da maliyet baskısı altında kaldığını net bir şekilde ortaya koyuyor. Fiyatlardaki bu ivme, 2026 boyunca donanım üreticilerinin BOM yapılarını ve nihai tüketici fiyatlarını doğrudan yukarı çekmeye devam edecek. DRAM VE NAND NEDİR? BELLEK TÜRLERİNİN TEMEL FARKI Bellek fiyatlarındaki bu tarihi yükselişi anlamak için iki ana teknolojiyi bilmek gerekiyor. DRAM (Dynamic Random Access Memory) ve NAND... Bilgisayarlar, sunucular ve yüksek performanslı cihazların “çalışma belleği” olarak kullandığı geçici bellek türüdür. Elektrik kesildiğinde veriler silinir, yani RAM olarak bildiğimiz şeyin ta kendisidir. Günümüzde en çok kullanılan türleri DDR4 ve DDR5’tir. Özellikle yapay zeka modelleri, veri merkezleri, bulut sunucuları ve oyun bilgisayarları gibi yüksek bant genişliği isteyen sistemlerde DRAM talebi patlama yaptı. 64GB RDIMM DDR5 gibi sunucu modüllerindeki fiyat sıçramaları da büyük ölçüde bu talepten kaynaklanıyor. NAND Flash ise akıllı telefonlar, SSD’ler, USB bellekler ve taşınabilir depolama birimlerinde kullanılan kalıcı (non-volatile) bellek teknolojisidir. Elektrik kesilse bile veriler silinmez. UFS 4.0, NVMe SSD’ler ve eMMC gibi depolama çözümlerinin temelini oluşturur. NAND fiyatları da son dönemde yükselse de, DRAM kadar sert sıçramalar yaşamadı çünkü AI odaklı talep daha çok DRAM tarafında yoğunlaşıyor. Ancak yüksek kapasiteli telefonlar (512GB–1TB) ve hızlı SSD’lerde NAND maliyeti de BOM’un önemli bir parçası haline geldi.