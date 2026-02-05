7 yaşındaki Elanur'u babası taşıdı! Küçük tabuttaki en büyük acı!

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi'nde, dün öğrenci taşıyan İ.C. idaresindeki servis aracı, 2232. Sokak'tan 2230. Sokak'a dönerken, ilkokul 1. sınıf öğrencisi Elanur Tabakoğlu'na çarpmış, sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen kaza yerinde yaşamını yitiren Tabakoğlu'nun cenazesi, Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

AA'daki habere göre kazanın ardından sürücü İ.C, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

CENAZESİ ÇAYCUMA'YA GETİRİLDİ

Hayatını kaybeden ilkokul 1. sınıf öğrencisi Elanur Tabakoğlu'nun cenazesi, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Basat köyüne getirildi.

KÜÇÜK ÇOCUK KÖY MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ

Burada helallik alınması, Kuran-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından Tabakoğlu'nun cenazesi, Merkez Ulu Cami'nde kılınan namaz sonrası köy mezarlığına defnedildi.

KÜÇÜK TABUTTAKİ EN BÜYÜK ACI

Feryatların yükseldiği cenazede acılı baba Fatih Tabakoğlu, evladının tabutu başında güçlükle ayakta dururken, yakınları ve köylüler tarafından teselli edilmeye çalışıldı. Törene, Tabakoğlu'nun aile ve yakınlarının yanı sıra köy sakinleri katıldı.

Köy muhtarı Hasan Kuzucu, gazetecilere, "Çocuk birinci sınıfa gidiyor. Her gün okulun bahçesine giren servis o gün girmiyor. Çocuk da arabasına binmek için başka bir arabaya biniyor yanlışlıkla.