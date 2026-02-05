Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa 7 yaşındaki Elanur'u babası taşıdı! Küçük tabuttaki en büyük acı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        7 yaşındaki Elanur'u babası taşıdı! Küçük tabuttaki en büyük acı!

        Kocaeli'nde, öğrenci servisinin çarpması sonucu hayatını kaybeden 7 yaşındaki, ilkokul 1. sınıf öğrencisi Elanur Tabakoğlu, Zonguldak'ta toprağa verildi. Feryatların yükseldiği cenaze töreninde acılı baba Fatih Tabakoğlu, kızının küçük tabutunu omuzladı

        Giriş: 05.02.2026 - 15:19 Güncelleme: 05.02.2026 - 15:55
        Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi'nde, dün öğrenci taşıyan İ.C. idaresindeki servis aracı, 2232. Sokak'tan 2230. Sokak'a dönerken, ilkokul 1. sınıf öğrencisi Elanur Tabakoğlu'na çarpmış, sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen kaza yerinde yaşamını yitiren Tabakoğlu'nun cenazesi, Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

        SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

        AA'daki habere göre kazanın ardından sürücü İ.C, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

        CENAZESİ ÇAYCUMA'YA GETİRİLDİ

        Hayatını kaybeden ilkokul 1. sınıf öğrencisi Elanur Tabakoğlu'nun cenazesi, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Basat köyüne getirildi.

        KÜÇÜK ÇOCUK KÖY MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ

        Burada helallik alınması, Kuran-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından Tabakoğlu'nun cenazesi, Merkez Ulu Cami'nde kılınan namaz sonrası köy mezarlığına defnedildi.

        KÜÇÜK TABUTTAKİ EN BÜYÜK ACI

        Feryatların yükseldiği cenazede acılı baba Fatih Tabakoğlu, evladının tabutu başında güçlükle ayakta dururken, yakınları ve köylüler tarafından teselli edilmeye çalışıldı. Törene, Tabakoğlu'nun aile ve yakınlarının yanı sıra köy sakinleri katıldı.

        Köy muhtarı Hasan Kuzucu, gazetecilere, "Çocuk birinci sınıfa gidiyor. Her gün okulun bahçesine giren servis o gün girmiyor. Çocuk da arabasına binmek için başka bir arabaya biniyor yanlışlıkla.

        İnip kendi arabasının peşinden koşuyor. O anda geri geri gelen bir servis arabası yavrumuzu çiğniyor. Kendi servisi bırakıp gitmiyor, biraz uzaktaymış. Unutuyor yani onu okulda" ifadelerini kullandı.

        #ZONGULDAK
        #Son dakika haberler
