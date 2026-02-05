BYD yatırımında son durum ne?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın BYD'nin Manisa yatırımına ilişkin soru önergesine cevap verdi.

Kılıç soru önergesinde Çinli BYD'nin Türkiye'de yaklaşık 1 milyar ABD doları tutarında yatırım yapma ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim tesisi kurma taahhüdünde bulunduğunu hatırlattı.

Önergede Bakan Kacır'a BYD firmasının taahhüt ettiği yatırımın bugüne kadar ne kadarının gerçekleştiğini ve yatırım taahhüdünün yerine getirilmemesi hâlinde uygulanacak yaptırım ve teşvik iptallerinin detaylarını sordu.

Bakan Kacır soru önergesine verdiği cevapta şu ifadeleri kullandı:

"BYD firmasının ülkemizde yapacağı yatırım, mevcut teşvik mevzuatımızın çizdiği sınırlar dâhilinde desteklenmiştir. Ülkemize yeni nesil araç teknolojilerinin kazandırılmasını amaçlayan bu proje, yatırımlara proje bazlı destek verilmesine dair Karar kapsamında; yatırımın niteliği, asgari şartları, proje takvimi, firmanın sorumlulukları ve taahhütleri tanımlanarak devlet desteklerinden yararlandırılmaktadır."

"SÜRE DEVAM ETMEKTEDİR"

Manisa ili ve bölge ekonomisine, otomotiv sektörüne, ihracata ve ülke kalkınmasına değer katması hedeflenen bu yatırım sayesinde; otomotiv yan sanayi başta olmak üzere, otomotiv sektörüyle güçlü tedarik bağlantıları bulunan farklı sektörlerde yeni yatırımların önünün açılacağı belirtilen cevap şöyle devam etti:

"Söz konusu yatırımın tamamlanmasına ilişkin süre devam etmektedir. Yatırımın öngörülen şekilde tamamlanmasına ilişkin olarak, yatırım teşvik mevzuatının öngördüğü çerçevede izleme ve denetim çalışmaları Bakanlığımızca eksiksiz olarak yerine getirilmektedir.

Teşvik sistemimiz kapsamında desteklenen yatırımların öngörülen şekilde tamamlanmaması durumunda yatırımcılara uygulanacak müeyyideler mevzuatımızda düzenlenmiştir. Bu müeyyideler, bahse konu yatırım için de geçerlidir. Bununla birlikte, teminat mekanizmaları ile ülke çıkarlarımız korunmuştur."