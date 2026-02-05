Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.828,34 %-0,45
        DOLAR 43,5387 %0,08
        EURO 51,4615 %0,14
        GRAM ALTIN 6.880,57 %-0,43
        FAİZ 34,82 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 111,95 %-8,57
        BITCOIN 71.625,00 %-1,38
        GBP/TRY 59,2505 %-0,28
        EUR/USD 1,1796 %-0,09
        BRENT 68,33 %-1,63
        ÇEYREK ALTIN 11.249,73 %-0,43
        Haberler Ekonomi Otomobil BYD yatırımında son durum ne? - Otomobil Haberleri

        BYD yatırımında son durum ne?

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Manisa'da planlanan BYD yatırımına ilişkin soru önergesine verdiği cevapta "Söz konusu yatırımın tamamlanmasına ilişkin süre devam etmektedir. Yatırımın öngörülen şekilde tamamlanmasına ilişkin olarak, yatırım teşvik mevzuatının öngördüğü çerçevede izleme ve denetim çalışmaları Bakanlığımızca eksiksiz olarak yerine getirilmektedir.Teşvik sistemimiz kapsamında desteklenen yatırımların öngörülen şekilde tamamlanmaması durumunda yatırımcılara uygulanacak müeyyideler mevzuatımızda düzenlenmiştir. Bu müeyyideler, bahse konu yatırım için de geçerlidir" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2026 - 12:20 Güncelleme: 05.02.2026 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        BYD yatırımında son durum ne?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın BYD'nin Manisa yatırımına ilişkin soru önergesine cevap verdi.

        Kılıç soru önergesinde Çinli BYD'nin Türkiye'de yaklaşık 1 milyar ABD doları tutarında yatırım yapma ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim tesisi kurma taahhüdünde bulunduğunu hatırlattı.

        Önergede Bakan Kacır'a BYD firmasının taahhüt ettiği yatırımın bugüne kadar ne kadarının gerçekleştiğini ve yatırım taahhüdünün yerine getirilmemesi hâlinde uygulanacak yaptırım ve teşvik iptallerinin detaylarını sordu.

        REKLAM

        Bakan Kacır soru önergesine verdiği cevapta şu ifadeleri kullandı:

        "BYD firmasının ülkemizde yapacağı yatırım, mevcut teşvik mevzuatımızın çizdiği sınırlar dâhilinde desteklenmiştir. Ülkemize yeni nesil araç teknolojilerinin kazandırılmasını amaçlayan bu proje, yatırımlara proje bazlı destek verilmesine dair Karar kapsamında; yatırımın niteliği, asgari şartları, proje takvimi, firmanın sorumlulukları ve taahhütleri tanımlanarak devlet desteklerinden yararlandırılmaktadır."

        "SÜRE DEVAM ETMEKTEDİR"

        Manisa ili ve bölge ekonomisine, otomotiv sektörüne, ihracata ve ülke kalkınmasına değer katması hedeflenen bu yatırım sayesinde; otomotiv yan sanayi başta olmak üzere, otomotiv sektörüyle güçlü tedarik bağlantıları bulunan farklı sektörlerde yeni yatırımların önünün açılacağı belirtilen cevap şöyle devam etti:

        "Söz konusu yatırımın tamamlanmasına ilişkin süre devam etmektedir. Yatırımın öngörülen şekilde tamamlanmasına ilişkin olarak, yatırım teşvik mevzuatının öngördüğü çerçevede izleme ve denetim çalışmaları Bakanlığımızca eksiksiz olarak yerine getirilmektedir.

        Teşvik sistemimiz kapsamında desteklenen yatırımların öngörülen şekilde tamamlanmaması durumunda yatırımcılara uygulanacak müeyyideler mevzuatımızda düzenlenmiştir. Bu müeyyideler, bahse konu yatırım için de geçerlidir. Bununla birlikte, teminat mekanizmaları ile ülke çıkarlarımız korunmuştur."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bakan Ersoy 2026 Türkiye Kültür Yolu Festivali takvimini açıkladı

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde kültür sanat alanında 2025 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Ersoy, 2026 yılı kültür-sanat dönemi projelerini ve Türkiye Kültür Yolu Festivali takvimini açıkladı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karısını öldürüp başında ağlamıştı! Sır perdesi aralandı!
        Karısını öldürüp başında ağlamıştı! Sır perdesi aralandı!
        Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu! İşte Elif'in otopsi raporu!
        Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu! İşte Elif'in otopsi raporu!
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        Kağıthane’de berberin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        Kağıthane’de berberin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        "Erken büyümüş bir karakter"
        "Erken büyümüş bir karakter"
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Fenerbahçe'de Kante çılgınlığı!
        Fenerbahçe'de Kante çılgınlığı!
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        Çelik yelek giydirdiler... Kesik baş vahşetinde sıcak gelişme!
        Çelik yelek giydirdiler... Kesik baş vahşetinde sıcak gelişme!
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        Korku apartmanı! Heyelan vurdu, mühür kalktı, endişe sürüyor!
        Korku apartmanı! Heyelan vurdu, mühür kalktı, endişe sürüyor!
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        "Babam anneme boşanırsan seni öldürürüm demişti!"
        "Babam anneme boşanırsan seni öldürürüm demişti!"
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        Elon Musk: Para mutluluğu satın alamıyor
        Elon Musk: Para mutluluğu satın alamıyor
        Trump: Clinton'a yönelik soruşturma beni rahatsız ediyor
        Trump: Clinton'a yönelik soruşturma beni rahatsız ediyor
        İtalya'yı ayağa kaldırmıştı... 'Melek Meloni' kaldırıldı!
        İtalya'yı ayağa kaldırmıştı... 'Melek Meloni' kaldırıldı!