Karısını öldürüp başında ağlamıştı! Aldattın cinayeti!
Adana'da, 3 çocuk annesi olan 39 yaşındaki Kadriye Alver'i, bıçakla öldürüp başında ağlarken gözaltına alınan 53 yaşındaki Şevket Alver tutuklandı. Alver'in eşini, kendisini aldattığı iddiasıyla çıkan tartışma sonucu bıçakladığı belirtildi. Katil koca, "Bir anlık sinirle yaptım, pişmanım. Keşke böyle olmasaydı" dedi
Adana'nın Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'nde, iki katlı müstakil evin ikinci katında ikamet eden kargo işçisi Şevket Alver (53), dün tartıştığı eşi Kadriye Alver'i (39) bıçaklamıştı.
3 ÇOCUK ANNESİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ
İhbar üzerine adrese sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde üç çocuk annesi Kadriye Alver'in hayatını kaybettiğini belirlemişti.
GÖZYAŞI DÖKERKEN YAKALANMIŞTI
AA ve DHA'daki habere göre polis ekibi, eşinin katili olan Şevket Alver'i olay yerinde, gözyaşı dökerken gözaltına almıştı.
KATİL KOCA TUTUKLANDI
Şevket Alver'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edilen Alver, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
ALDATTIĞINI İDDİA ETTİ PİŞMAN OLDU
Şevket Alver'in, üç çocuğunun sabah okula gitmesinin ardından eşi Kadriye Alver'i kendisini aldattığı iddiasıyla çıkan tartışma sonucu bıçakladığı belirtildi.
Alver'in, "Bir anlık sinirle yaptım, pişmanım. Keşke böyle olmasaydı" dediği öğrenildi.