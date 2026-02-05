Habertürk
        Süresiz nafakada düzenleme yolda: Kaldırılacak mı? | Son dakika haberleri

        Süresiz nafakada düzenleme yolda: Kaldırılacak mı?

        Süresiz nafakanın kaldırılması ve nafakanın evlilik süresine verilmesi gündemde. AK Parti Grubu, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının görüşlerini alacak. Çalışmaların tamamlanmasının ardından hazırlanacak düzenlemenin bu sene Meclis'e sunulması bekleniyor. Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberi..

        Giriş: 05.02.2026 - 12:27 Güncelleme: 05.02.2026 - 12:27
        Boşanma davalarının uzun sürmesi ve süresiz nafakanın yarattığı mağduriyetlere yönelik çalışma yapılıyor. Çalışma kapsamında nafaka uygulaması için bir çerçeve, sınır çizilecek.

        AK Parti Grubunun yapacağı çalışmayla nafakada evlilik süresinin dikkate alınması planlanıyor. Örneğin, 3 yıl evli kalanlara 5 yıl, 5 yıl evli kalanlara 7 yıl, 10 yıl evli kalanlara 12-15 yıl nafaka verilmesi gündemde. Nafakası sona eren, çalışmayan ve mağdur olacak kadınlara sosyal yardım verilecek.

        ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVALARININ AZALTILMASI

        Çekişmeli boşanma davalarının azaltılması için de önlem alınacak. Önce çiftlerin boşanma davası görülecek, ayrılık kararı verilecek. Ardından davanın uzamasına sebep veren unsurlar arasında olan nafaka, mal paylaşımı ve velayet; ayrıca davalarda görülecek.

        “10-20 YIL NAFAKA ÖDENMESİ TARAFLARDA NEFRET OLUŞTURUYOR”

        AK Parti kaynakları, "Kanun hakimin vicdani kararına göre diyor, yargı kararı haline getirilmiş. Yoksulluk nafakası olarak uygulanıyor. Süresiz olması da taraflar arasında gerilim yaratıyor" ifadelerini kullandı. Kısa süreli evliliklerde 10-20 yıl nafaka ödenmesinin taraflar arasında nefret oluşturduğunu söyleyen kaynaklar, "Süreleri iyi irdelemek lazım" dedi.

        ETKİ ANALİZLERİ YAPILACAK

        AK Parti Grubu, çalışma kapsamında akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının görüşlerini alacak. Etki analizleri yapılacak. Alınan görüşlerin ardından nafaka ve boşanma davalarına yönelik çalışmaya son şekli verilecek.

        BU YIL İÇİNDE MECLİS'E SUNULMASI BEKLENİYOR

        Çalışmaların tamamlanmasının ardından aile hukukuyla ilgili hazırlanacak paketin bu yıl içinde Meclis'e sunulması bekleniyor.

