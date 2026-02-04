Habertürk
        Mauro Icardi, Galatasaray tarihine geçti! Gheorghe Hagi... - Galatasaray Haberleri

        Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan İstanbulspor maçında ağları havalandıran Mauro Icardi, Gheorghe Hagi'nin Galatasaray formasıyla en çok gol atan yabancı futbolcu rekorunu kırarak sarı-kırmızılıların tarihine geçti. İşte G.Saray tarihinde en çok gol atan yabancı futbolcular...

        Giriş: 04.02.2026 - 20:52 Güncelleme: 04.02.2026 - 20:52
        1

        Bu sezon ilk 11'deki yerini Victor Osimhen'e kaptıran Mauro Icardi, buna karşın sarı-kırmızılıların ligde en golcü futbolcusu konumunda bulunuyor...

        2

        Oyuna sonradan girerek golleriyle G.Saray'ı sırtlayan Arjantinli yıldız, Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'a da gol atarak kulüp efsanesi Gheorghe Hagi'nin rekorunu geçti.

        3

        Bu sezon 30 maçta 12 gol kaydeden 32 yaşındaki santrfor, G.Saray'ın tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

        4

        İşte Galatasaray tarihinde en çok gol atan yabancı futbolcular...

        5

        7- XHEVAT PREKAZI

        214 maç: 41 gol

        6

        6- WESLEY SNEIJDER

        175 maç: 45 gol

        7

        5- VICTOR OSIMHEN

        61 maç: 51 gol*

        8

        4- BAFETIMBI GOMIS

        86 maç: 51 gol

        9

        3- MILAN BAROS

        116 maç: 61 gol

        10

        2- GHEORGHE HAGI

        192 maç: 72 gol

        11

        1- MAURO ICARDI

        118 maç: 73 gol*

