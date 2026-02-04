Mauro Icardi, Galatasaray tarihine geçti! Gheorghe Hagi...
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan İstanbulspor maçında ağları havalandıran Mauro Icardi, Gheorghe Hagi'nin Galatasaray formasıyla en çok gol atan yabancı futbolcu rekorunu kırarak sarı-kırmızılıların tarihine geçti. İşte G.Saray tarihinde en çok gol atan yabancı futbolcular...
Bu sezon ilk 11'deki yerini Victor Osimhen'e kaptıran Mauro Icardi, buna karşın sarı-kırmızılıların ligde en golcü futbolcusu konumunda bulunuyor...
Oyuna sonradan girerek golleriyle G.Saray'ı sırtlayan Arjantinli yıldız, Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'a da gol atarak kulüp efsanesi Gheorghe Hagi'nin rekorunu geçti.
Bu sezon 30 maçta 12 gol kaydeden 32 yaşındaki santrfor, G.Saray'ın tarihine adını altın harflerle yazdırdı.
İşte Galatasaray tarihinde en çok gol atan yabancı futbolcular...
7- XHEVAT PREKAZI
214 maç: 41 gol
6- WESLEY SNEIJDER
175 maç: 45 gol
5- VICTOR OSIMHEN
61 maç: 51 gol*
4- BAFETIMBI GOMIS
86 maç: 51 gol
3- MILAN BAROS
116 maç: 61 gol