        Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante İstanbul'a geliyor!

        Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante İstanbul'a geliyor!

        Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'den kadrosuna kattığı 35 yaşındaki Fransız yıldız N'Golo Kante, sarı-lacivertliler için İstanbul'a geliyor. Yıldız ismin geliş görüntüleri anbean HT Spor'da olacak...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2026 - 20:18 Güncelleme: 04.02.2026 - 20:18
        N'Golo Kante İstanbul'a geliyor!
        Devre arası transfer döneminde adından söz ettiren hamleler yapan Fenerbahçe, 35 yaşındaki N'Golo Kante transferinde de mutlu sona ulaştı.

        Transferi yılan hikayesine dönen Fransız yıldızda tüm sorunlar çözüldü ve yıldız isim sarı-lacivertliler için bugün İstanbul'a geliyor. Yıldız ismin geliş görüntüleri anbean HT Spor'da olacak...

        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı! Haberi Görüntüle

        2.5 YILLIK MALİYETİ 41.9 MİLYON EURO

        F.Bahçe, N'Golo Kante'nin maliyetini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Oyuncuya 14.4 milyon Euro imza ücreti verecek sarı-lacivertliler, 2.5 yıl için toplam 27.5 milyon Euro net maaş ödemesi yapacak.

        Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

        "Profesyonel futbolcu N'Golo Kante'nin transferi konusunda kulübü Al-Ittihad Club ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

        Futbolcuya 14.400.000 Avro tutarında imza parası ödenecek olup, ayrıca 2025-2026 sezonu için 5.500.000 Avro, 2026-2027 ve 2027-2028 futbol sezonları için ise sezon başına 11.000.000 Avro ücret ödenecektir."

        Kante'nin futbol hikayesi nasıl başladı?
        Kante'nin futbol hikayesi nasıl başladı? Haberi Görüntüle

        BU SEZON 26 MAÇA ÇIKTI

        Bu sezon Suudi Arabistan ekibinde 26 maça çıkan Kante, 2.287 dakika süre aldı ve 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

        LEICESTER'LA PERİ MASALINA İMZA ATTI, 7 YIL CHELSEA'DE OYNADI

        Leicester City'nin Premier Lig şampiyonu olarak tarih yazdığı sezon yıldızını parlatan Kante, 2016 yazında 35.8 milyon Euro karşılığında Chelsea'ye transfer oldu.

        Kante'nin transfer süreci nasıl tamamlandı?
        Kante'nin transfer süreci nasıl tamamlandı? Haberi Görüntüle

        2018'DE DÜNYA KUPASI'NI KALDIRDI!

        7 sezon Chelsea forması giydikten sonra 2023 yılında Al-Ittihad’a transfer olan Fransız yıldız, kariyerinde daha önce Caen, US Boulogne ve Suresnes formalarını da giydi. Kante, Fransa Milli Takım formasını da 65 kez sırtına geçirdi, 2018 yılında Dünya Kupası'nı kazandı.

