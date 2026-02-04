Habertürk
        Almanya'da trende bilet kontrolü yapan kondüktör uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti

        Almanya'da trende bilet kontrolü yapan kondüktör uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti

        Almanya'da trende Yunan vatandaşı olduğu bildirilen biletsiz bir yolcu tarafından saldırıya uğrayan 36 yaşındaki kondüktör Serkan C, pazartesi akşamından bu yana yaşam mücadelesi verdiği hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 13:46 Güncelleme: 04.02.2026 - 13:46
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Alman ulusal basınında yer alan haberlere göre, pazartesi akşamı Rheinland-Pfalz eyaletindeki Landstuhl şehrinden hareket eden trende 20-30 yaşlarındaki 4 kişilik bir grubun bilet kontrolünü yapan Serkan C, biletsiz olduğu öne sürülen 26 yaşındaki bir Yunan vatandaşı tarafından yumrukla şiddetli şekilde darbedildi.

        Aldığı şiddetli darbeler nedeniyle yere yığılan kondüktör Serkan C'ye, 10 dakika sonra olay yerine gelen polis memurları suni teneffüs uyguladı, ardından sağlık ekipleri müdahale etti.

        Saldırgan olay yerinde polisler tarafından kelepçelenerek gözaltına alınırken, ağır yaralanan 2 çocuk babası Serkan C, hastanede tedavi altına alındı ancak yaşam mücadelesini kaybetti.

        Polis sözcüsü, şüphelinin Almanya'da ikametgahı olmayan 26 yaşında bir Yunan vatandaşı olduğunu belirtti.

        Saldırgan hakkında kasten adam öldürmek suçundan işlem başlatıldı.

