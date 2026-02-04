Breaking Bad dizisindeki Walter White'ın evinin fiyatında sert düşüş!
Breaking Bad dizisinde Bryan Cranston'ın hayat verdiği Walter White'ın evi, bir yıl önce 4 milyon dolardan satışa çıkarılmıştı. O günden bu yana satılamayan evin fiyatında yüzde 90 oranında indirim yapıldı
ABD'nin New Mexico eyaletine bağlı Albuquerque kentinde bulunan ve dünyaca ünlü televizyon dizisi Breaking Bad ile tanınan evin satış fiyatında sert bir düşüş yaşandı.
Dizide Walter White karakterinin evi olarak kullanılan dört yatak odalı, iki banyolu ve 177 metrekarelik müstakil ev, Ocak 2025'te 4 milyon dolar bedelle satışa çıkarılmış, ancak bölgedeki benzer evlerin piyasa değerinin yaklaşık 350 bin dolar olduğu belirtilmişti.
TMZ'de yer alan habere göre, aradan geçen yaklaşık bir yılın ardından evin satış fiyatı 400 bin dolara düşürüldü. Böylece evin fiyatında yaklaşık yüzde 90'lık bir gerileme yaşandı.
Evin sahibi Joanne Quintana, yüksek fiyatla satışa çıkarılmasının, yatırımcıların ilgisini çekmek amacıyla tavsiye edildiğini ifade etti.
Öte yandan konutun müzeye dönüştürülmesi ihtimali değerlendirilse de, evin bulunduğu mahallenin sıkı imar ve kullanım kuralları nedeniyle bu seçeneğin mümkün olmadığı belirtildi.
HAYRANLARIN AKININA UĞRADI
Breaking Bad'in 2008–2013 yılları arasında yayınlanmasının ardından ev, dizinin hayranlarının uğrak noktası haline geldi.
Ev sahibi Quintana, geçtiğimiz yıl yerel bir radyoya yaptığı açıklamada, evin önünden günde ortalama 300 aracın geçtiğini söylemişti.
Quintana, zamanla artan ziyaretçi yoğunluğundan duyduğu rahatsızlığı da dile getirmişti.
Yoğun ilgi nedeniyle evin etrafına çit yaptırdıklarını belirten Quintana, yaşananlardan bunalarak evi satma kararı aldıklarını ifade etmişti. Quintana, "Anılarımızla ayrılacağız. Artık devam etme zamanı" sözlerini kullanmıştı.