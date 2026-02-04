Habertürk
        Son dakika: Son görüntüleri ortaya çıktı... 19 yaşındaki Sümeyye'nin cansız bedenine ulaşıldı | Son dakika haberleri

        Son görüntüleri ortaya çıktı... 19 yaşındaki Sümeyye'nin cansız bedenine ulaşıldı

        Nevşehir'de kendisinden haber alınamayan 19 yaşındaki Sümeyye Satılmış'ın cansız bedenine ulaşıldı. Gece boyunca süren arama çalışmalarında, genç kızın Kahveci Dağı eteklerinde bulunduğu ve yüksekten düşerek hayatını kaybettiği belirlendi. Kesin ölüm nedeni otopsi sonrası netleşecek

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 04.02.2026 - 14:52 Güncelleme: 04.02.2026 - 15:13
        19 yaşındaki Sümeyye'den acı haber!
        Nevşehir'de dün akşam saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamayan 19 yaşındaki genç kızın cansız bedenine ulaşıldı.

        DHA'daki habere göre, 19 yaşındaki Sümeyye Satılmış dün akşam saatlerinden beri haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım talebinde bulundu.

        ARAMA BAŞLATILDI

        İhbar üzerine Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arama çalışması başlattı.

        SON GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞILDI

        Ekipler bölgede hem yaya hem de dron destekli arama yaptı. Ayrıca çevrede bulunan güvenlik ve KGYS kameralarını inceleyen ekipler, kızın dün akşam saatlerinde Kahveci Dağı eteklerinde gezdiği görüntüye ulaştı.

        CANSIZ BEDENİ BULUNDU

        Ekiplerin bölgede yaptığı aramalarda, Sümeyye S.’nin, Kahveci Dağı’ndaki boş arazide kayalıkların arasında cansız bedenine ulaşıldı.

        KESİN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK

        İHA'daki habere göre; Satılmış’ın yüksekten düşerek yaşamını yitirdiği öğrenilirken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından tespit edilecek. Öte yandan, olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Satılmış’ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

        DEDESİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

        Ayrıca, Nevşehir'de yalnız yaşayan Sümeyye Satılmış'ın dedesinin karakolda verdiği ifade de ortaya çıktı. Dede M.Y.'nin verdiği ifadede, "İkametinde tek başına yaşamaktadır. Anne ve babası Nevşehir merkezde değildir. Torunum dün 10.20'de aradı ve rutin bir şekilde konuştuk. Bana işten geldiğini ve yatacağını söyledi. Sonrasında konuşmayı sonlandırdık. Sümeyye'nin annesi F., beni saat 18.00'da aradı. Sümeyye'den haber alamadığını, evini dağıttığını ve kendisine ulaşamadığını söyledi. Ben de bu nedenle Sümeyye'nin ikametine gittim. İkamete gittiğimde ikamet dağınık durumdaydı. Kızım ile konuyu konuştum ve sonrasında Sümeyye'ye ulaşmaya çalıştım. Fakat ulaşamadım" dedi.

