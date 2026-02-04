Nevşehir'de dün akşam saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamayan 19 yaşındaki genç kızın cansız bedenine ulaşıldı.

DHA'daki habere göre, 19 yaşındaki Sümeyye Satılmış dün akşam saatlerinden beri haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım talebinde bulundu.

ARAMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arama çalışması başlattı.

SON GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞILDI

Ekipler bölgede hem yaya hem de dron destekli arama yaptı. Ayrıca çevrede bulunan güvenlik ve KGYS kameralarını inceleyen ekipler, kızın dün akşam saatlerinde Kahveci Dağı eteklerinde gezdiği görüntüye ulaştı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ekiplerin bölgede yaptığı aramalarda, Sümeyye S.’nin, Kahveci Dağı’ndaki boş arazide kayalıkların arasında cansız bedenine ulaşıldı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK

İHA'daki habere göre; Satılmış’ın yüksekten düşerek yaşamını yitirdiği öğrenilirken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından tespit edilecek. Öte yandan, olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Satılmış’ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.