Sakarya'da yürek yakan kaza, Erenler ilçesinde D-650 kara yolu Küpçüler Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre H.İ.K. (49) idaresindeki ve Ç.D. yönetimindeki iki kamyonet çarpıştı.

GENÇ KADIN KALDIRIMDA YÜRÜYORDU

AA'daki habere göre çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyonetlerden biri, bu sırada kaldırımda bulunan Hilal Garaç'a (25) çarptı.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Garaç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAÇAN SÜRÜCÜLER GÖZALTINA ALINDI

Kaza mahallinden kaçan sürücüler, polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alındı.