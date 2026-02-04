Habertürk
        Sakarya haberleri: İki kamyonet çarpıştı! Kaldırımdaki genç kadın öldü | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        İki kamyonet çarpıştı! Kaldırımdaki genç kadın öldü!

        Sakarya'nın Erenler ilçesinde, iki kamyonetin çarpıştığı kazada çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyonetlerden biri, bu sırada kaldırımda bulunan 25 yaşındaki Hilal Garaç'a çarptı. Ağır yaralanan genç kadın hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 13:53 Güncelleme: 04.02.2026 - 13:56
        İki kamyonet çarpıştı! Kaldırımdaki genç kadın öldü!
        Sakarya'da yürek yakan kaza, Erenler ilçesinde D-650 kara yolu Küpçüler Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre H.İ.K. (49) idaresindeki ve Ç.D. yönetimindeki iki kamyonet çarpıştı.

        GENÇ KADIN KALDIRIMDA YÜRÜYORDU

        AA'daki habere göre çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyonetlerden biri, bu sırada kaldırımda bulunan Hilal Garaç'a (25) çarptı.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Garaç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        KAÇAN SÜRÜCÜLER GÖZALTINA ALINDI

        Kaza mahallinden kaçan sürücüler, polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alındı.

        #sakarya
        #Son dakika haberler
