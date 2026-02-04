Hamile karısını vuran saldırgan ormanda yakalandı!
Antalya'da 7 aylık hamile eşi Hatice A.'yı bacaklarından vurarak yaralayan saldırgan Abdullah A., ormanda yakalandı. Şüpheli ilk ifadesinde, kıskançlık krizine girdiğini ve eşiyle tartışınca ateş edip olay yerinden kaçtığını söyledi
Antalya'da 7 aylık eşi Hatice A.’yı (25), iki dizinin altından tabancayla vurup kaçan Abdullah A. (32), Döşemealtı ilçesindeki ormanda yakalandı.
DHA'nın haberine göre olay, dün saat 12.00 sıralarında Kepez ilçesinde meydana geldi. Abdullah A. ile 7 aylık hamile eşi Hatice A. arasında iddiaya göre, kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Abdullah A., tabancayla eşini diz kapakları altından vurup, kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Hatice A., hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Hatice A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Abdullah A.'nın olayın ardından apartmandan hızla çıkarak otomobile bindiği ve olay yerinden kaçtığı belirlendi. Şüphelinin binadan çıkış anı ve kaçışı, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde Abdullah A.'nın elinde plastik eldiven olduğu görüldü.
Abdullah A.’nın çevredeki ve kaçış güzergahındaki kameraları inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan 2,5 saat sonra şüpheliyi Döşemealtı ilçesindeki ormanda aracıyla birlikte yakaladı.
Abdullah A.'nın emniyetteki ilk ifadesinde, kıskançlık krizine girdiğini, tabancasını alıp eve gittiğini, eşiyle tartışınca ateş edip olay yerinden kaçtığını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Abdullah A. adliyeye sevk edildi.