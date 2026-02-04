Galatasaray Renato Nhaga'ya kavuşuyor!

Ben'ce - 2 Şubat 2026 (Ayşe Böhürler & Kadir Kaymakçı & Nuran Yıldız)

Trump sadece siyaset mi yapıyor? Trump "Deli adam"ı mı oynuyor? Trump dünyayı nasıl domine ediyor? Penguen neden bu kadar tanıdık? Trump pengueni neden paylaştı? "Nihilist Penguen" bizi niye ağlattı? Ben'ce Kadir Kaymakçı, Prof. Dr. Nuran Yıldız ve Ayşe Böhürler sunumuyla Habertürk'te