        Galatasaray Renato Nhaga'ya kavuşuyor! - Son dakika GS transfer haberi

        Galatasaray Renato Nhaga'ya kavuşuyor!

        Galatasaray, Casa Pia forması giyen 18 yaşındaki orta saha Renato Nhaga transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, Gine-Bissau'lu oyuncu için Portekiz ekibine 6,5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Renato Nhaga'nın bugün 13.45 sularında İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

        Giriş: 04.02.2026 - 10:30 Güncelleme: 04.02.2026 - 10:30
        G.Saray Nhaga'ya kavuşuyor!
        Galatasaray, Noa Lang ve Asprilla'nın ardından Renato Nhaga transferinde de mutlu sona ulaştı.

        Sarı-kırmızılılar, 18 yaşındaki orta saha için Casa Pia'yla anlaşma sağladı.

        Gine-Bissau'lu oyuncunun bonservis bedelinin ise 6,5 milyon Euro seviyesinde olacağı öğrenildi.

        İSTANBUL'A GELİYOR!

        Sarı-kırmızılılar, genç oyuncuyu bugün İstanbul'a getiriyor. Nhaga'yı taşıyan uçağın saat 13.45 sularında İstanbul'a iniş yapması bekleniyor.

        Casa Pia forması altında bu sezon 21 maçta süre bulan Renato Nhaga, 2 gol attı ve 1 asist yaptı. Nhaga son Porto maçının kadrosuna yer almadı.

        Ben'ce - 2 Şubat 2026 (Ayşe Böhürler & Kadir Kaymakçı & Nuran Yıldız)

        Trump sadece siyaset mi yapıyor? Trump "Deli adam"ı mı oynuyor? Trump dünyayı nasıl domine ediyor? Penguen neden bu kadar tanıdık? Trump pengueni neden paylaştı? "Nihilist Penguen" bizi niye ağlattı? Ben'ce Kadir Kaymakçı, Prof. Dr. Nuran Yıldız ve Ayşe Böhürler sunumuyla Habertürk'te

