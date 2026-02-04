Trump, Washington'da 200 yıldır kemer inşa edilmesi istenildiğini iddia etti

ABD Başkanı Donald Trump, halkın, başkent Washington'da Lincoln Anıtı'nın yakınlarına büyük bir kemer inşa edilmesini "200 yıldır istediğini" savundu.

Trump, 31 Ocak'ta Florida eyaletine seyahati sırasında Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, Washington'da Lincoln Anıtı'nın yakınlarına bir kemer inşa edilmesi yönündeki ilk talebin yaklaşık 200 yıl önce ortaya çıktığını öne sürdü.

Söz konusu proje kapsamında 4 kartal heykelinin dikildiğini belirten Trump, İç Savaş nedeniyle girişimin yarım kaldığını iddia etti.

Trump, dünya çapında 57 şehirde benzer kemerler olduğunu belirterek, Washington'ın söz konusu kemerlere sahip olmayan tek büyük şehir olduğunu vurguladı.

Konuya verdiği önemi yineleyen Trump, kemer için bir komite kurulacağını kaydederek, "En büyüğü olmasını istiyorum." dedi.

Beyaz Saray yetkililerinden Davis Ingle ise yaptığı açıklamada, "Başkan Trump haklı. Amerikan halkı, yaklaşık 200 yıldır, ülkemizin başkentinde büyük tarihimizi sergilemek için bir kemer yapılmasını istiyordu." ifadelerini kullandı.

"WASHINGTON'DA DEKORATİF ANITLAR İÇİN BİR BASKI YOKTU"

Uzmanlara göre, Trump'ın referans verdiği kartal heykelleri, İç Savaş'tan onlarca yıl sonra inşa edilen ve Virginia eyaleti ile Washington'u birbirine bağlayan bir köprünün parçası.

Washington'da kemere en çok yaklaşılan örnek ise Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesini simgelemek amacıyla 1919'da geçici olarak tasarlanan ahşap ve alçıdan bir yapı.

Öte yandan, 2000 yılında Washington'da bir barış kemeri yapılması önerisi olduğu ancak kemer yapma planının 11 Eylül 2001'deki saldırıların ardından rafa kaldırıldığı biliniyor.

Georgetown Üniversitesi'nden tarih profesörü Chandra Manning, Washington'un 19. yüzyılda henüz yeni kurulmuş bir kent olduğunu belirterek konut sıkıntısı, pansiyon eksikliği, eksik yollar ve tamamlanmamış ABD Kongre Binası gibi sorunlarla boğuştuğunu belirtti.

Washington'ın İç Savaş'a girerken hala tamamlanmamış bir kent olduğunu vurgulayan Manning, "Washington'da dekoratif anıtlar için bir baskı yoktu, çünkü burası hala ihtiyaç duyduğu tüm işlevsel binalara sahip olmayan bir yerdi." ifadesini kullandı.