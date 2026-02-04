Karaman'da 2011 yılında kaybolan Mevlüt Ozan Altar'ı (19) öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Kadir Sarıkavak hakkında ‘müebbet hapis’ cezası istemiyle dava açıldı.

DHA'nın haberine göre soruşturma kapsamında arama yapılan Sarıkavak’a ait çiftlikte bulunan 23 kemik parçasında yapılan DNA testinde ise Altar’ın ailesinin DNA’sı ile uyuşmadığı tespit edildi.

15 YIL ÖNCE KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Karaman'da 2011 yılında Mevlüt Ozan Atlar'ın kaybolduğunu belirten annesi Ayşe Atlar, kayıp başvurusunda bulundu. O dönemde jandarma tarafından yapılan arama çalışmalarında Atlar'ın izine rastlanmadı. Ayşe Atlar, 2024 yılında oğlunun bulunması için bir televizyon programını katıldı. Atlar, programda günlerce oğlunun kaybolmasının ayrı yaşadığı eşiyle ilgisi olduğunu savundu. Ayşe Atlar'ın iddiaları sonrası jandarma, kayıp dosyasını yeniden açtı. Jandarma, çalışmalarının ardından kayıp olayının jandarma sorumluluk alanında gerçekleşmediğini belirterek, dosyayı polise devretti.

Mevlüt Ozan Altar

ÖZEL EKİP KURULDU

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği bünyesinde özel ekip kuruldu. Özel ekip, Atlar ile ilgili delilleri tek tek inceledi. 60'ın üzerinde kişinin ifadesine başvuran polis, şüphelendikleri kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığının izniyle teknik ve fiziki takibe başladı. Çalışmalar sonucunda polis, Mevlüt Ozan Atlar'ın 4 arkadaşı ile birlikte Karaman'da birisinden araç aldığını, aracın parasını ödemeden gidip, Konya'da sattıklarını belirledi. Daha sonra Atlar'ın arkadaşlarıyla parayı paylaştıktan sonra Karaman'a döndüğü, diğer arkadaşlarının başka illere gittiği saptandı.