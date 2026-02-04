Habertürk
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!

        Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, N'Golo Kante transferi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür açıklaması yayımladı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, hem Fenerbahçemizin hem de Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayacak bu sürecin olumlu şekilde neticelenmesi noktasında verdikleri önemli destekler dolayısıyla, şahsım ve kulübüm adına teşekkürlerimi sunarım." ifadelerine yer verildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2026 - 10:41 Güncelleme: 04.02.2026 - 11:09
        Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, N'Golo Kante'nin transfer sürecine destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

        Konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde oldu:

        "Kulübümüz, dünya futbolunun önemli isimlerinden N’Golo Kanté’nin transfer sürecini başarıyla tamamlamıştır.

        Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, hem Fenerbahçemizin hem de Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayacak bu sürecin olumlu şekilde neticelenmesi noktasında verdikleri önemli destekler dolayısıyla, şahsım ve kulübüm adına teşekkürlerimi sunarım.

        Bilinmelidir ki bu süreç boyunca büyük Fenerbahçe taraftarının kulübüne olan inancı, gösterdiği güçlü destek ve yanımızda hissettirdiği güven, bizler için en büyük motivasyon ve güç kaynağı olmuştur.

        Şimdi o gücü sahaya taşıma, takımımızın yanında olma zamanı.

        Birlikte inanacak, birlikte mücadele edecek ve birlikte başaracağız.

        Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı

        Sadettin Saran"

