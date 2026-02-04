Konya'da kaza, dün sabah saat 06.00 sıralarında, Kulu ilçesi Ankara-Konya kara yolunun 97'nci kilometresinde meydana geldi. İskender Gedik (44) yönetimindeki hafif ticari araç, başka bir TIR'ın sıkıştırması sonucu bariyerlere çarptı.

KAYINVALİDESİ ARAÇTAN İNMEDİ

DHA'daki habere göre kazanın ardından sürücü Gedik ile yanındaki Abdullah Gedik (66) inerken, arkada oturan kayınvalidesi Fatma Sarıkaya (69) ise araçta bekledi.

TIR, HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPTI

Bu sırada Hasan Türkmen (30) yönetimindeki TIR da hafif ticari araca çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık görevlilerinin kontrolünde Sarıkaya'nın öldüğü belirlendi. İkinci kaza sırasında aracın dışında olan İskender Gedik ve Abdullah Gedik ise yara almadan kurtuldu.

TIR ŞOFÖRÜ ŞOKA GİRDİ

Olayın şokunu yaşayan TIR şoförü Hasan Türkmen, ambulansla tedbir amaçlı Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Fatma Sarıkaya'nın cansız bedeni ise otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.