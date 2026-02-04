Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler

        Kazanın ardından 2 kişi araçtan indi! Kaderin böylesi...

        Konya'nın Kulu ilçesinde, bariyere çarpan hafif ticari araçtan sürücü İskender Gedik ve Abdullah Gedik indi. Bu sırada aynı araca, başka bir TIR çarptı. Kazanın ardından araçtan inmeyen 69 yaşındaki Fatma Sarıkaya, olay yerinde hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 10:17 Güncelleme: 04.02.2026 - 11:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kazanın ardından 2 kişi araçtan indi! Kaderin böylesi...
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya'da kaza, dün sabah saat 06.00 sıralarında, Kulu ilçesi Ankara-Konya kara yolunun 97'nci kilometresinde meydana geldi. İskender Gedik (44) yönetimindeki hafif ticari araç, başka bir TIR'ın sıkıştırması sonucu bariyerlere çarptı.

        KAYINVALİDESİ ARAÇTAN İNMEDİ

        DHA'daki habere göre kazanın ardından sürücü Gedik ile yanındaki Abdullah Gedik (66) inerken, arkada oturan kayınvalidesi Fatma Sarıkaya (69) ise araçta bekledi.

        TIR, HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPTI

        Bu sırada Hasan Türkmen (30) yönetimindeki TIR da hafif ticari araca çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Sağlık görevlilerinin kontrolünde Sarıkaya'nın öldüğü belirlendi. İkinci kaza sırasında aracın dışında olan İskender Gedik ve Abdullah Gedik ise yara almadan kurtuldu.

        TIR ŞOFÖRÜ ŞOKA GİRDİ

        Olayın şokunu yaşayan TIR şoförü Hasan Türkmen, ambulansla tedbir amaçlı Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Fatma Sarıkaya'nın cansız bedeni ise otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

        Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

        #Konya
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma
        Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Anneden yürek yakan çağrı! Korkutan bekleyiş!
        Anneden yürek yakan çağrı! Korkutan bekleyiş!
        Elon Musk'tan İspanyol Başbakan Sanchez'e: Faşist bir zalim
        Elon Musk'tan İspanyol Başbakan Sanchez'e: Faşist bir zalim
        Enflasyonu yarım puan aşağı çekecek
        Enflasyonu yarım puan aşağı çekecek
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Anneden Sıla çığlığı: Rapora tepki gösterdi, "İTÜ'ye sorulsun" dedi
        Anneden Sıla çığlığı: Rapora tepki gösterdi, "İTÜ'ye sorulsun" dedi
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        Kante'nin futbol hikayesi nasıl başladı?
        Kante'nin futbol hikayesi nasıl başladı?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Beşiktaş forvette 'Oh' çekecek!
        Beşiktaş forvette 'Oh' çekecek!
        ABD ve İran Umman'da mı görüşecek?
        ABD ve İran Umman'da mı görüşecek?
        Çantasını ve telefonunu bırakmış... Esrarengiz ölüm!
        Çantasını ve telefonunu bırakmış... Esrarengiz ölüm!
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        SGK’dan tecil kolaylığı
        SGK’dan tecil kolaylığı
        Trump muhabire tepki gösterdi
        Trump muhabire tepki gösterdi