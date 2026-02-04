N'Golo Kante Fenerbahçe'de!

Ve Fenerbahçe'de yılan hikayesine dönen N'Golo Kante transferi mutlu sonla noktalandı... Sarı-lacivertliler, evrakların geç yüklenmesi nedeniyle iptal olan Kante transferini, yoğun şekilde gerçekleştirilen görüşmeler sonucu bitirmeyi başardı.

Sarı-lacivertliler ilk olarak Youssef En-Nesyri'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedildiğini ve oyuncunun Suudi Arabistan'a transfer olduğunu TFF'ye bildirdi.

Fenerbahçe yönetimi, daha sonra Kante transferine dair gerekli belgeleri TMS (Transfer Eşleştirme Sistemi) üzerine yükledi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelen resmi onay sonrası Fransız futbolcunun Fenerbahçe'ye transferinde herhangi bir engel kalmadı. Fenerbahçe, 2.5 yıllık sözleşme imzaladığı tecrübeli futbolcunun lisansını da çıkardı.

NELER YAŞANDI?

N'Golo Kante'nin Fenerbahçe'ye transferi bir hayli sancılı oldu...

Sabah saatlerinde resmi siteden bir açıklamaya yayımlayan Fenerbahçe Kulübü, Fransız yıldızın transferinin, oyuncunun kulübünün evrakları yetiştirememesi sebebiyle gerçekleşmediğini duyurmuştu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Al Ittihad Kulübü ile N'Golo Kanté ve Youssef En-Nesyri'yi kapsayan transfer süreci, kulübümüz tarafından planlandığı şekilde ve tüm yönleriyle titizlikle yürütülmüştür. Teknik heyetimizin talebi doğrultusunda ilerleyen bu süreçte oyuncularla anlaşma sağlanmış; transfer edilecek oyuncunun sağlık kontrolleri tamamlanmış, gerekli onaylar alınmış ve kulübümüz üzerine düşen tüm yükümlülükleri süresi içinde eksiksiz olarak yerine getirmiştir. Transfer tesciline ilişkin evraklar, belirlenen süre içerisinde doğru ve tam şekilde sisteme yüklenmiştir. Ancak karşı kulüp tarafından ilgili TMS bilgilerinin hatalı girilmesi nedeniyle, kulübümüzden bağımsız şekilde işlemler transfer tescil süresi içerisinde tamamlanamamıştır. Bu doğrultuda ek süre talep edilmiş, FIFA nezdinde gerekli görüşmeler kulübümüzce gerçekleştirilmiş ve sürecin çözüme kavuşması adına tüm adımlar atılmıştır. Buna rağmen devam eden süreçte, tarafımıza herhangi bir gerekçe sunulmaksızın karşı kulüp tarafından işlemler tamamlanmamıştır. Yaşanan bu gelişmeler sonucunda söz konusu transfer süreci ne yazık ki sonuçlandırılamamıştır. Bu sürecin camiamızda yarattığı hayal kırıklığını anlıyor ve paylaşıyoruz. Kulübümüz, sportif hedefleri doğrultusunda kadro yapılanmasına aynı kararlılık ve disiplinle devam etmektedir."