        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!

        Fenerbahçe, kısa süre önce evrakların geç teslim edilmesi nedeniyle iptal olan N'Golo Kante transferinde mutlu sona ulaştı. Al-Ittihad ve Fenerbahçe evrakları yeniden sisteme yüklerken, gerekli onaylar alındı ve Fransız futbolcu sarı-lacivertlilerle 2.5 yıllık sözleşmeye imza attı. Fenerbahçe, 35 yaşındaki yıldız orta saha karşılığında Faslı santrforu En-Nesyri'yi ise Suudi Arabistan ekibine gönderdi. Kante'nin bugün İstanbul'a geleceği öğrenildi.

        Giriş: 04.02.2026 - 00:17 Güncelleme: 04.02.2026 - 01:34
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        Ve Fenerbahçe'de yılan hikayesine dönen N'Golo Kante transferi mutlu sonla noktalandı... Sarı-lacivertliler, evrakların geç yüklenmesi nedeniyle iptal olan Kante transferini, yoğun şekilde gerçekleştirilen görüşmeler sonucu bitirmeyi başardı.

        Sarı-lacivertliler ilk olarak Youssef En-Nesyri'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedildiğini ve oyuncunun Suudi Arabistan'a transfer olduğunu TFF'ye bildirdi.

        EVRAKLAR YÜKLENDİ, ONAYLAR ALINDI, LİSANSI ÇIKTI!

        Fenerbahçe yönetimi, daha sonra Kante transferine dair gerekli belgeleri TMS (Transfer Eşleştirme Sistemi) üzerine yükledi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelen resmi onay sonrası Fransız futbolcunun Fenerbahçe'ye transferinde herhangi bir engel kalmadı. Fenerbahçe, 2.5 yıllık sözleşme imzaladığı tecrübeli futbolcunun lisansını da çıkardı.

        İSTANBUL'A GELİYOR!

        Sarı-lacivertlilerle anlaşmaya varan 35 yaşındaki orta sahanın bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.,

        FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM GELDİ

        Sarı-lacivertli kulüp, Kante transferine ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Fenerbahçe X hesabı, gündüz yapılan resmi açıklamayı alıntılayıp, "Açıklamamızdan da anlaşılacağı gibi KAN TEr gözyaşı var, ama vazgeçmek sözlüğümüzde yok..." ifadelerini kullandı.

        EN-NESYRI'NİN YENİ DURAĞI AL-ITTIHAD

        Fenerbahçe, Kante'ye karşılık En-Nesyri'yi takas yoluyla Al-Ittihad'a gönderdi. Suudi Arabistan kulübü de golcü oyuncuyu kadrosuna kattığını duyurdu. Sarı-lacivertliler 29 yaşındaki Faslı forveti 2024 yılında Sevilla'dan 19.5 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

        İki sezondur sarı-lacivertli formayı giyen En-Nesyri, 78 maçta 38 gol ve 6 asist kaydetti.

        NELER YAŞANDI?

        N'Golo Kante'nin Fenerbahçe'ye transferi bir hayli sancılı oldu...

        Sabah saatlerinde resmi siteden bir açıklamaya yayımlayan Fenerbahçe Kulübü, Fransız yıldızın transferinin, oyuncunun kulübünün evrakları yetiştirememesi sebebiyle gerçekleşmediğini duyurmuştu.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

        "Al Ittihad Kulübü ile N'Golo Kanté ve Youssef En-Nesyri'yi kapsayan transfer süreci, kulübümüz tarafından planlandığı şekilde ve tüm yönleriyle titizlikle yürütülmüştür. Teknik heyetimizin talebi doğrultusunda ilerleyen bu süreçte oyuncularla anlaşma sağlanmış; transfer edilecek oyuncunun sağlık kontrolleri tamamlanmış, gerekli onaylar alınmış ve kulübümüz üzerine düşen tüm yükümlülükleri süresi içinde eksiksiz olarak yerine getirmiştir. Transfer tesciline ilişkin evraklar, belirlenen süre içerisinde doğru ve tam şekilde sisteme yüklenmiştir. Ancak karşı kulüp tarafından ilgili TMS bilgilerinin hatalı girilmesi nedeniyle, kulübümüzden bağımsız şekilde işlemler transfer tescil süresi içerisinde tamamlanamamıştır. Bu doğrultuda ek süre talep edilmiş, FIFA nezdinde gerekli görüşmeler kulübümüzce gerçekleştirilmiş ve sürecin çözüme kavuşması adına tüm adımlar atılmıştır. Buna rağmen devam eden süreçte, tarafımıza herhangi bir gerekçe sunulmaksızın karşı kulüp tarafından işlemler tamamlanmamıştır. Yaşanan bu gelişmeler sonucunda söz konusu transfer süreci ne yazık ki sonuçlandırılamamıştır. Bu sürecin camiamızda yarattığı hayal kırıklığını anlıyor ve paylaşıyoruz. Kulübümüz, sportif hedefleri doğrultusunda kadro yapılanmasına aynı kararlılık ve disiplinle devam etmektedir."

        BU SEZON 26 MAÇA ÇIKTI

        Bu sezon Suudi Arabistan ekibinde 26 maça çıkan Kante, 2287 dakika süre aldı ve 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

        LEICESTER'LA PERİ MASALINA İMZA ATTI, 7 YIL CHELSEA'DE OYNADI

        Leicester City'nin Premier Lig şampiyonu olarak tarih yazdığı sezon yıldızını parlatan Kante, 2016 yazında 35.8 milyon Euro karşılığında Chelsea'ye transfer oldu.

        2018'DE DÜNYA KUPASI'NI KALDIRDI!

        7 sezon Chelsea forması giydikten sonra 2023 yılında Al-Ittihad’a transfer olan Fransız yıldız, kariyerinde daha önce Caen, US Boulogne ve Suresnes formalarını da giydi. Kante, Fransa Milli Takım formasını da 65 kez sırtına geçirdi, 2018 yılında Dünya Kupası'nı kazandı.

