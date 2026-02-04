Dilek İmamoğlu'nun kardeşi gözaltına alındı
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya, 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Giriş: 04.02.2026 - 09:17 Güncelleme: 04.02.2026 - 09:31
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor.
DHA ve İHA'daki habere göre soruşturma kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı.
