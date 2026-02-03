Habertürk
        Cipin çarptığı 3 kız çocuğu yan yana toprağa verildi! | Son dakika haberleri

        Cipin çarptığı 3 kız çocuğu yan yana toprağa verildi!

        Mersin'de yürekleri dağlayan bir görüntü kaydedildi. Kentte dün akşam alışverişten dönerken cipin çarptığı 16 yaşındaki Nejla Öztürk, 18 yaşındaki Zehra Serdil Atak ve 15 yaşındaki Kübra Güney, yan yana toprağa verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 15:17 Güncelleme: 03.02.2026 - 15:17
        Cipin çarptığı 3 kız çocuğu yan yana toprağa verildi!
        Mersin'de önündeki aracı geçmek isterken sürücüsünün kontrolünü kaybettiği cipin refüjde bulunan kişilerin arasında daldığı kazada hayatını kaybeden Nejla Öztürk (16), Zehra Serdil Atak (18) ve Kübra Güney (15) toprağa verildi.

        DHA'nın haberine göre akraba oldukları belirtilen Öztürk, Atak ve Güney'in, alışverişten dönerken yolun karşısına geçmek için refüjde bekledikleri belirtildi.

        YAYALARIN ARASINA DALDI

        Kaza, dün 20.30 sıralarında ilçeye bağlı Bekirde Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi. Melis Kuş (25), Tarsus'tan Mersin yönüne giderken yönetimindeki ciple önündeki aracı sollamak istedi. Ancak bu sırada Kuş’un direksiyon kontrolünü yitirdiği cip, refüjde bekleyen kişilerin arasına daldı.

        Zehra Serdil Atak
        Zehra Serdil Atak

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Nejla Öztürk, Zehra Serdil Atak ve Kübra Güney'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Büşra Güney (15), Burkan Acar (21) ve Yunus Bagı (35) ise sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Büşra Güney’in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kazayı yara almadan atlatan sürücü ise gözaltına alındı.

        Nejla Öztürk
        Nejla Öztürk

        YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

        Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Akraba oldukları belirtilen Nejla Öztürk, Zehra Serdil Atak ve Kübra Güney’in cenazeleri, Toroslar ilçesi Güneykent Mezarlığı'na getirildi. Cenazede genç kızların yakınları gözyaşı döktü. Öztürk, Atak ve Güney'in cenazeleri, kılınan namazın ardından yan yana toprağa verildi. Genç kızların, alışverişten dönerken yolun karşısına geçmek için refüjde bekledikleri bildirildi.

