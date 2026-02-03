Habertürk
        Altın borcu cinayeti! Oğlunu öldürdü!

        Çanakkale'de kan donduran bir cinayet işlendi. Kentte Muzaffer E., kendisine olan altın borcunu ödemediği gerekçesiyle tartıştığı oğlu Erkan E.'yi göğsünden bıçaklayıp öldürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 12:30 Güncelleme: 03.02.2026 - 12:30
        Altın borcu cinayeti! Oğlunu öldürdü!
        Çanakkale'nin Çan ilçesinde Muzaffer E. (68), kendisine olan altın borcunu ödemediği gerekçesiyle tartıştığı oğlu Erkan E.'yi (42) göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

        DHA'nın haberine göre korkunç olay, dün Çan ilçesinde bir evde meydana geldi. Erkan E., bir süre önce babası Muzaffer E.'den geri iade etmek üzere bir miktar altın aldı.

        Ancak aradan geçen sürede Erkan E. altın borcunu ödemedi. Bu nedenle Muzaffer E. ile oğlu Erkan E. arasında evde tartışma çıktı.

        GÖZALTINA ALINDI

        Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Muzaffer E. eline aldığı bıçak ile oğlu Erkan E.'yi göğsünden bıçakladı. Erkan E. ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Erkan E., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Erkan E., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından Muzaffer E. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

