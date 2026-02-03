Aslında böyle bir renk yok! Magenta'nın hiç var olmadığını biliyor muydunuz? İşte renkler hakkında ilginç bilgiler!

BAZI RENKLER DAHA HIZLI FARK EDİLİYOR

Araştırmalar, kırmızı ve sarı gibi yüksek kontrastlı renklerin insan gözü tarafından daha hızlı algılandığını gösteriyor. Bu nedenle trafik levhalarında ve uyarı işaretlerinde bu tonlar tercih ediliyor. Renk seçimi, yalnızca estetik değil, hayati bir mesele olabiliyor.