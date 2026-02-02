Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe’den 20 yıl sonra ilk: 20 maçtır namağlup - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den 20 yıl sonra ilk: 20 maçtır namağlup

        Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor'a konuk olan Fenerbahçe, rakibini 2-0 mağlup ederek ligdeki yenilmezlik serisini sürdürdü. Ligdeki ilk 20 maçında mağlubiyet yaşamayan sarı-lacivertliler 20 yıl sonra bu başarıyı tekrarladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 22:32 Güncelleme: 02.02.2026 - 22:32
        1

        Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Kocaelispor’u 2 golle geçti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Marco Asensio ve Dorgeles Nene’den geldi.

        2

        Geçtiğimiz hafta evinde Göztepe’ye puan kaybeden Kanarya, Kocaeli’de aldığı galibiyetle ezeli rakibi Galatasaray’ın kazandığı haftada hata yapmadı. Tedesco’nun öğrencileri bu sonuçla puanını 46’ya yükseltirken, gelecek hafta Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

        3

        20 YIL SONRA TEKRARLADI

        Fenerbahçe, bu sezon ligde ilk 20 maçta 13 galibiyet, 7 beraberlik alırken mağlubiyet yaşamadı. Sarı-lacivertliler son olarak 2005-2006 sezonunda ilk 20 haftada yenilgi yaşamamıştı.

        4

        SON 3 DEPLASMAN MAÇINDA 9 PUAN

        Körfez ekibini 2-0 yenen Fenerbahçe, Eyüpspor ve Alanyaspor deplasmanlarından sonra bugün de sahadan galibiyetle ayrılarak dış sahada üst üste 3. galibiyetini elde etti.

        5

        Fenerbahçe, deplasmanda 7. galibiyetini alırken topladığı 25 puanla da bu alanda zirvede yer aldı.

