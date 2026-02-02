Beşiktaş'ta sıcak saatler! İşte transferde son durum

Beşiktaş'ta transferin biteceği 6 Şubat tarihine günler kala transfer konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor.

Diğer yandan Beşiktaş'ın sol bek adayları arasında yer alan Konstantinos Tsimikas transferi ise şimdilik rafa kalktı.

Siyah-beyazlılar, Young Boys ile de bonservis konusunda görüşme trafiğini yoğunlaştırdı.

Cezayirli sol bekin transferiyle ilgili olarak oyuncunun sağlık durumu mercek altına alınırken, sakatlık raporlarının detaylı şekilde incelendiği öğrenildi.

Bu gelişme sonrası Beşiktaş yönetimi, daha önce de listede yer alan Jaouen Hadjam'ı tekrar gündemine aldı.

Wolverhampton ve Beşiktaş arasındaki görüşmelerin bu gece yarısına kadar sonuçlanması bekleniyor.

Beşiktaş, Fildişi Sahilli stoper Emmanuel Agbadou için tekrardan masaya otururken, görüşmelerde önemli mesafe kat etti. 28 yaşındaki oyuncu, kulübü Wolverhampton'a Beşiktaş’a gitmek istediğini bir kez daha iletti.

Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen Hyeon-gyu Oh'un, kulübü Genk ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Genk forması altında bu sezon 31 maçta süre bulan Güney Koreli futbolcu, 10 gol attı ve 3 asist yaptı.

Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın transferine onay verdiği 24 yaşındaki santrfor için şartları zorlarken kiralama ve satın alma formülleri üzerinden pazarlık yapılıyor.

Beşiktaş, Tammy Abraham'ın ayrılmasının ardından santrfor takviyesi için çalışmalarına devam ediyor.

Filip Jörgensen

Beşiktaş'ın kaleci gündeminde de yoğunluk hakim.

Beşiktaş, teknik heyetin de olumlu rapor verdiği

Mads Hermansen'i kiralamak için girişimde bulunsa da West Ham'dan olumlu yanıt gelmedi.

Danimarkalı file bekçisi, Dünya Kupası öncesinde daha fazla forma giymek için ayrılmak isterken Beşiktaş'a olumlu yaklaştı ancak kulübünden şimdilik vize çıkmadı.

Siyah-beyazlılar, teknik heyetin onay verdiği bir diğer kaleci olan Gabriel Brazao için de resmi görüşmeler yaptı.

Beşiktaş'a sıcak bakan 25 yaşındaki kaleci için ilk etapta 6 milyon Euro'luk teklif yapılsa da kulübü Santos'un beklentisi şu anlık yüksek.

Diğer adaylardaki duruma göre Brazao için pazarlıklar yeniden hız kazanabilir.

Beşiktaş'ın Chelsea'den Filip Jorgensen için de sürpriz bekleyişi hakim.

Bu transferde son ana kadar umudunu koruyan siyah-beyazlılar, Chelsea'den ayrılmak isteyen Danimarkalı kaleci için yanıt bekliyor.