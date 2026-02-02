Habertürk
        Beşiktaş'ta sıcak saatler! İşte transferde son durum

        Ara transfer döneminin son günlerine girilirken Beşiktaş'ta çalışmalar hız kazandı. Kadrosuna kaleci, stoper, sol bek ve santrfor takviyesi yapmak isteyen siyah-beyazlılar, bazı isimlerde son aşamaya geldi. İşte Beşiktaş'ın transfer gündeminde yaşanan son gelişmeler...

        Giriş: 02.02.2026 - 14:08 Güncelleme: 02.02.2026 - 14:08
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Beşiktaş'ta transferin biteceği 6 Şubat tarihine günler kala transfer konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor.

        SOL BEKTE YENİDEN HADJAM SESLERİ

        Jaouen Hadjam
        Jaouen Hadjam

        Beşiktaş'ın sol bek gündeminde yer alan Nuno Tavares konusundaki halen olumlu sonuç alınamazken rota yeniden alternatif isimlere çevrildi.

        Bu gelişme sonrası Beşiktaş yönetimi, daha önce de listede yer alan Jaouen Hadjam'ı tekrar gündemine aldı.

        Cezayirli sol bekin transferiyle ilgili olarak oyuncunun sağlık durumu mercek altına alınırken, sakatlık raporlarının detaylı şekilde incelendiği öğrenildi.

        Siyah-beyazlılar, Young Boys ile de bonservis konusunda görüşme trafiğini yoğunlaştırdı.

        Diğer yandan Beşiktaş'ın sol bek adayları arasında yer alan Konstantinos Tsimikas transferi ise şimdilik rafa kalktı.

        Oyuncunun kulübü Roma'nın ayrılığa izin vermemesi nedeniyle görüşmeler askıya alındı.

        AGBADOU KONUSUNDA FİNAL GÜNÜ!

        Emmanuel Agbadou
        Emmanuel Agbadou

        Beşiktaş, Fildişi Sahilli stoper Emmanuel Agbadou için tekrardan masaya otururken, görüşmelerde önemli mesafe kat etti. 28 yaşındaki oyuncu, kulübü Wolverhampton'a Beşiktaş’a gitmek istediğini bir kez daha iletti.

        Bonservis taksitleri konusunda pazarlık sürüyor.

        Wolverhampton ve Beşiktaş arasındaki görüşmelerin bu gece yarısına kadar sonuçlanması bekleniyor.

        FORVETTE ROTA BELÇİKA

        Hyeon-gyu Oh
        Hyeon-gyu Oh

        Beşiktaş, Tammy Abraham'ın ayrılmasının ardından santrfor takviyesi için çalışmalarına devam ediyor.

        Siyah-beyazlılar, Genk forması giyen Hyeon-gyu Oh için ısrarını sürdürüyor.

        Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın transferine onay verdiği 24 yaşındaki santrfor için şartları zorlarken kiralama ve satın alma formülleri üzerinden pazarlık yapılıyor.

        Genk forması altında bu sezon 31 maçta süre bulan Güney Koreli futbolcu, 10 gol attı ve 3 asist yaptı.

        Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen Hyeon-gyu Oh'un, kulübü Genk ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

        KALECİ BEKLEYİŞİ

        Filip Jörgensen
        Filip Jörgensen

        Beşiktaş'ın kaleci gündeminde de yoğunluk hakim.

        Beşiktaş, teknik heyetin de olumlu rapor verdiği

        Mads Hermansen'i kiralamak için girişimde bulunsa da West Ham'dan olumlu yanıt gelmedi.

        Danimarkalı file bekçisi, Dünya Kupası öncesinde daha fazla forma giymek için ayrılmak isterken Beşiktaş'a olumlu yaklaştı ancak kulübünden şimdilik vize çıkmadı.

        Siyah-beyazlılar, teknik heyetin onay verdiği bir diğer kaleci olan Gabriel Brazao için de resmi görüşmeler yaptı.

        Beşiktaş'a sıcak bakan 25 yaşındaki kaleci için ilk etapta 6 milyon Euro'luk teklif yapılsa da kulübü Santos'un beklentisi şu anlık yüksek.

        Diğer adaylardaki duruma göre Brazao için pazarlıklar yeniden hız kazanabilir.

        Beşiktaş'ın Chelsea'den Filip Jorgensen için de sürpriz bekleyişi hakim.

        Bu transferde son ana kadar umudunu koruyan siyah-beyazlılar, Chelsea'den ayrılmak isteyen Danimarkalı kaleci için yanıt bekliyor.

