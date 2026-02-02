LİGİN NAMAĞLUP TAKIMI

Fenerbahçe, ligde 19 haftada 43 puan toplarken bu süreçte mağlubiyet yaşamadı. Ligde bu sezon mağlup olmayan tek takım konumunda bulunan Tedesco'nun öğrencileri, son lig maçında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Kanarya, 43 golle de Galatasaray ile birlikte ligin en golcü iki takımından biri.