Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet! İşte Tedesco'nun Kocaelispor maçı 11'i
Trendyol Süper Lig'in 20. hafta kapanış maçında Fenerbahçe deplasmanda Kocaelispor'la karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler lider Galatasaray'ın kazandığı haftaya kazanıp, puan farkının açılmasını önlemek istiyor...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile mücadele edecek.
Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Alper Akarsu yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak.
Ligde yoluna namağlup devam eden sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde de adını üst tura yazdırmayı başardı.
Teknik direktör Domenico Tedesco'nun öğrencileri, ligde son olarak sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.
SÜPER LİG'DE 42. RANDEVU
Kocaelispor ile Fenerbahçe, ligde 42. kez rakip olacak. Lig tarihinde oynanan 41 müsabakada sarı-lacivertliler 21 galibiyet elde ederken, yeşil-siyahlılar 7 maçta hanesine 3 puan yazdırdı. 13 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 74 golüne, Kocaelispor 33 golle karşılık verdi.
Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maç, sarı-lacivertlilerin 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.
LİGİN NAMAĞLUP TAKIMI
Fenerbahçe, ligde 19 haftada 43 puan toplarken bu süreçte mağlubiyet yaşamadı. Ligde bu sezon mağlup olmayan tek takım konumunda bulunan Tedesco'nun öğrencileri, son lig maçında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Kanarya, 43 golle de Galatasaray ile birlikte ligin en golcü iki takımından biri.
3 İSİM SINIRDA
Fenerbahçe'de 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde Edson Alvarez ve Anthony Musaba, kart görmeleri durumunda Gençlerbirliği maçında oynayamayacak.
Bu isimlerin yanı sıra Kocaeli deplasmanında sakatlığı nedeniyle görev yapamayacak Archie Brown da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
3 EKSİK
Fenerbahçe, Kocaelispor karşısında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlıklarını atlatan ancak henüz takımla çalışmalara başlamayan Archie Brown ile Levent Mercan, zorlu deplasmanda yer almayacak.
Bu isimlerin yanı sıra takımdan ayrılması gündemde olan ve UEFA Avrupa Ligi'nde FCSB karşısında ağrıları nedeniyle kadroya alınmayan Jhon Duran'ın da karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.
İşte F.Bahçe'nin Kocaelispor maçı muhtemel 11'i...
EDERSON
MERT
SKRINIAR
OOSTERWOLDE
SEMEDO
İSMAİL
GUENDOUZI
MUSABA
ASENSIO