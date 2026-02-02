Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Bebek arabasındaki altınları çalmıştı... 45 gün sonra yakalandı! | Son dakika haberleri

        Bebek arabasındaki altınları çalmıştı... 45 gün sonra yakalandı!

        Bursa'da, evin önündeki bebek arabasına asılı içinde yaklaşık 2 milyon TL değerinde altın ve nakit bulunan çantayı çalan Zafer D., 45 gün sonra polis tarafından yakalandı. Olay anı sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Çalınan altın ve bir miktar paraya ulaşılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 12:53 Güncelleme: 02.02.2026 - 12:53
        Altınları çaldı, 45 gün sonra yakalandı
        Bursa’nın İnegöl ilçesinde evin önündeki bebek arabasına asılı içinde yaklaşık 2 milyon TL değerindeki altın bulunan çantayı çalan Zafer D. (40) polis tarafından 45 gün sonra yakalandı. Olay anı, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

        BEBEK ARABASINDAKİ ÇANTAYI FARK ETTİ

        DHA'nın haberine göre olay; 18 Aralık 2025’te İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi’nde meydana geldi. Bisikletiyle sokakta dolaşan Zafer D., bir evin girişindeki bebek arabasına asılı çantayı fark etti.

        ÇANTAYI ALIP UZAKLAŞTI

        Çevrede kimsenin olmadığını gören şüpheli, çantayı alıp uzaklaştı.

        KARAKOLA GİDİP ŞİKAYETÇİ OLDU

        Bir süre sonra çantasının yerinde olmadığını fark eden Fatma A., polis merkezine gidip, şikayetçi oldu.

        2 MİLYON DEĞERİNDE ALTIN VE NAKİT BULUNUYORDU

        Çantada yaklaşık 2 milyon TL değerinde yarım ve tam altınlar ile bir miktar nakit bulunduğu öğrenildi.

        EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

        İhbar üzerine İnegöl Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

        KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

        Çevredeki 30 ayrı güvenlik kamerasından görüntü inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.

        45 GÜN SONRA YAKALANDI

        Olaydan 45 gün sonra yakalanan Zafer D., gözaltına alınıp emniyete götürüldü.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Çalınan altın ve bir miktar nakde ulaşılamazken şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

