Bursa’nın İnegöl ilçesinde evin önündeki bebek arabasına asılı içinde yaklaşık 2 milyon TL değerindeki altın bulunan çantayı çalan Zafer D. (40) polis tarafından 45 gün sonra yakalandı. Olay anı, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

BEBEK ARABASINDAKİ ÇANTAYI FARK ETTİ

DHA'nın haberine göre olay; 18 Aralık 2025’te İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi’nde meydana geldi. Bisikletiyle sokakta dolaşan Zafer D., bir evin girişindeki bebek arabasına asılı çantayı fark etti.

ÇANTAYI ALIP UZAKLAŞTI

Çevrede kimsenin olmadığını gören şüpheli, çantayı alıp uzaklaştı.

KARAKOLA GİDİP ŞİKAYETÇİ OLDU

Bir süre sonra çantasının yerinde olmadığını fark eden Fatma A., polis merkezine gidip, şikayetçi oldu.

2 MİLYON DEĞERİNDE ALTIN VE NAKİT BULUNUYORDU

Çantada yaklaşık 2 milyon TL değerinde yarım ve tam altınlar ile bir miktar nakit bulunduğu öğrenildi.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

İhbar üzerine İnegöl Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Çevredeki 30 ayrı güvenlik kamerasından görüntü inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.

45 GÜN SONRA YAKALANDI

Olaydan 45 gün sonra yakalanan Zafer D., gözaltına alınıp emniyete götürüldü.