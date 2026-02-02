Bebek arabasındaki altınları çalmıştı... 45 gün sonra yakalandı!
Bursa'da, evin önündeki bebek arabasına asılı içinde yaklaşık 2 milyon TL değerinde altın ve nakit bulunan çantayı çalan Zafer D., 45 gün sonra polis tarafından yakalandı. Olay anı sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Çalınan altın ve bir miktar paraya ulaşılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor
Bursa’nın İnegöl ilçesinde evin önündeki bebek arabasına asılı içinde yaklaşık 2 milyon TL değerindeki altın bulunan çantayı çalan Zafer D. (40) polis tarafından 45 gün sonra yakalandı. Olay anı, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.
BEBEK ARABASINDAKİ ÇANTAYI FARK ETTİ
DHA'nın haberine göre olay; 18 Aralık 2025’te İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi’nde meydana geldi. Bisikletiyle sokakta dolaşan Zafer D., bir evin girişindeki bebek arabasına asılı çantayı fark etti.
ÇANTAYI ALIP UZAKLAŞTI
Çevrede kimsenin olmadığını gören şüpheli, çantayı alıp uzaklaştı.
KARAKOLA GİDİP ŞİKAYETÇİ OLDU
Bir süre sonra çantasının yerinde olmadığını fark eden Fatma A., polis merkezine gidip, şikayetçi oldu.
2 MİLYON DEĞERİNDE ALTIN VE NAKİT BULUNUYORDU
Çantada yaklaşık 2 milyon TL değerinde yarım ve tam altınlar ile bir miktar nakit bulunduğu öğrenildi.
EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI
İhbar üzerine İnegöl Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Çevredeki 30 ayrı güvenlik kamerasından görüntü inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.
45 GÜN SONRA YAKALANDI
Olaydan 45 gün sonra yakalanan Zafer D., gözaltına alınıp emniyete götürüldü.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Çalınan altın ve bir miktar nakde ulaşılamazken şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.