        Elizabeth Taylor'ın 137 milyon dolarlık koleksiyonunu ünlü isimler sergiliyor

        Elizabeth Taylor'ın 137 milyon dolarlık mücevher koleksiyonu açık artırmada, mücevher markaları ve koleksiyoncular tarafından satın alındı. Şimdi o değerli mücevherler, ünlü isimler sayesinde kırmızı halıya taşınıyor. Bunun son örneğini Margot Robbie 8 milyon dolarlık kolyeyle sergiledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2026 - 10:53 Güncelleme: 02.02.2026 - 11:00
        Taylor'ın ödünç hazinesi
        Margot Robbie, geçen hafta 'Wuthering Heights' filminin galasında; Elizabeth Taylor'ın en ikonik mücevherlerinden birini takarak kameraların karşısına geçti. 35 yaşındaki oyuncu, seçtiği elbiseyle beğenilse de asıl dikkatleri üzerine çeken, değeri 8 milyon doların üzerinde olduğu bilinen Taylor'ın Tac Mahal elmas kolyesi oldu.

        2011'de hayatını kaybeden ünlü İngiliz oyuncu Elizabeth Taylor'ın kolyesi, 54 yıl önce 40'ıncı doğum gününde beşinci eşi Richard Burton'dan aldığı bir hediyeydi. Burton, 1972'de Taylor'a hediyeyi sunarken şöyle demişti: Ona Tac Mahal'i almak isterdim ama nakliyesi çok pahalıya mal olurdu.

        Margot Robbie
        Margot Robbie
        Bu mücevher, Aralık 2011'de New York'taki bir müzayedede 8,8 milyon dolara satıldı. 2011'de hayatını kaybeden Hollywood yıldızının efsanevi mücevher koleksiyonunun en tanınabilir parçaları arasında yer alıyor. Ancak bu, Taylor'ın sahip olduğu tek göz kamaştırıcı mücevher değil.

        Efsanevi oyuncunun koleksiyonu ölümünden sonra yapılan açık artırmada 137 milyon dolara satıldı. Peki mücevherleri nereye gitti? Bazıları Cartier ve Bulgari gibi ünlü mücevherciler tarafından satın alınırken, bazıları da özel koleksiyonlarda yerini aldı ve ünlülerin kırmızı sergilemesi için piyasaya sürülüyor.

        Elizabeth Taylor - Richard Burton
        Elizabeth Taylor - Richard Burton

        Elizabeth Taylor'ın mücevherlerinin hâlâ sergileniyor olması, ünlü oyuncunun da isteyebileceği bir şey olarak görülüyor. Çünkü Taylor, hayattayken mücevherlerini görmeyi çok severdi. Fotoğrafçı Catherine Opie, 2015'te verdiği demeçte, "Mücevherleri kilit altında değildi. Elizabeth uykusuzluk çektiğinde sık sık mücevher dolabına gider, farklı takı düzenlemeleri yapıp incelerdi" demişti.

        Tac Mahal elması, Richard Burton'ın eşine aldığı birçok mücevherden sadece biriydi. 69,4 karatlık Taylor-Burton elması, Burton tarafından 1969'da satın alındı ​​ve şu anda Robert Mouawad'ın mülkiyeti altında. 1979'dan beri kamuoyu önünde görülmedi.

        Richard Burton ayrıca Elizabeth Taylor'a bir Bulgari zümrüt kolye de aldı. Bulgari bu kolyeyi 2011 müzayedesinde geri aldı. İki yıl sonra Julianne Moore tarafından takılmasıyla ünlenen kolye, o zamandan beri mücevher evi tarafından diğer ünlülere de ödünç verildi. Burton'ın Taylor'a verdiği bir diğer gösterişli hediye ise 1516'da keşfedilen, bir zamanlar İspanyol kraliyet mücevherlerinin bir parçası olan ve İngiltere Kraliçesi I. Mary gibi kraliyet ailesi üyeleri tarafından takılan La Peregrina İncisiydi. 56 karatlık mücevher 2011'de 11,8 milyon dolara satıldı. Şu anda özel bir koleksiyonerin mülkiyetinde bulunuyor.

        Julianne Moore
        Julianne Moore

        Elizabeth Taylor'ın ünlü mücevherlerinden bir diğeri de daha sonra Elizabeth Taylor elması olarak adlandırılan Krupp elmasıydı. Koreli E-Land Grubu tarafından 8,8 milyon dolara satın alınan bu elmas, geçen yıl Kim Kardashian tarafından bir Paris Moda Haftası defilesinde sergilenmişti.

        Kim Kardashian
        Kim Kardashian

        Elizabeth Taylor, 2011'de 79 yaşında kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti. Oyuncu, yaşamı boyunca çok sayıda tasarımcı elinden çıkma kıyafet, aksesuar, peruk, mobilya ve kişisel hatıra eşyası biriktirdi. 2019'da Julien's adlı müzayede evi, oyuncunun mirasını kutlamak amacıyla 'House of Taylor' adıyla üç günlük bir müzayede düzenledi ve ikonik kıyafetler, mücevherler ile hayatından diğer parçaları satışa sundu.

