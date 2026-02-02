İzleyici sayısı açısından bir darboğazda bulunan sinema sektörü için 2026 iyi başlamadı. Yılık ilk 4 haftasındaki izleyici sayısı, bir önceki yıla oranla; % 8 düştü.

TÜRK VE YABANCI FİLMLER ♦ 2023... 4.505.729 ♦ 2024.... 6.279.256 ♦ 2025... 4.714.615 ♦ 2026... 4.309.405

İzleyici sayısındaki düşüşün ana nedeni, Türk filmlerinin yaşadığı izleyici kaybı oldu. Geçtiğimiz yıla oranla düşüş; % 40 olarak gerçekleşti.

TÜRK FİLMLERİ ♦ 2023... 3.120.651 ♦ 2024... 5.895.614 ♦ 2025... 3.984.168 ♦ 2026... 2.358.358 2026'nın ilk ayında en çok izlenen film; 812.564 kişiyle 'D.İ.S.C.O' oldu.

Yabancı filmlerin izleyici sayısı ise bir önceki yıla oranla % 167 arttı. Yabancı filmlerdeki yüksek artış, sektör için keskin mesajlar verdi.

YABANCI FİLMLER ♦ 2023... 1.385.078 ♦ 2024... 383.642 ♦ 2025... 730.447 ♦ 2026... 1.951.047 En çok izlenen yabancı film 'Avatar: Kül ve Ateş' oldu. Aralık 2025'te gösterime giren film, 2026'daki 555.635 biletle toplam izleyici sayısını; 1.293.214'e çıkardı.

GİŞEDEN GELEN MESAJLAR NE OLDU?

♦ Türk filmlerinin izleyici kaybı, sektörün sadece ekonomik değil, içerik ve izleyici alışkanlıkları açısından da bir yol ayrımında olduğunu gözler önüne seriyor.

'D.İ.S.C.O'nun izleyici sayısı, hâlâ komedi ve aksiyon harmanına ilgi duyulduğunu gösterse de, bunun gibi birkaç filmin tüm sektörü sırtlaması mümkün olmayacak.

♦ Orta ölçekli bütçeye sahip filmler için tehlike çanları artık iyiden iyiye çalmaya başladı. Son yıllarda görünen tabloya göre Türk filmlerinin geleceği; çocuk, yüksek bütçeli ve düşük bütçeli festival filmleriyle sınırlı kalacak.