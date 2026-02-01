Aydın'da sokakta silahla vurulmuş halde 2 kişinin cansız bedeni bulundu

Aydın'ın Didim ilçesinde Gül Seher Göksan (44) ile Turan Emre Arıkan'ın (23) sokakta silahla vurulmuş cansız bedenleri bulundu.

2 KİŞİ KANLAR İÇİNDE BULUNDU

DHA'nın haberine göre olay; sabah saatlerinde Aydın'ın Didim ilçesinde meydana geldi. Çevredekiler sokakta kanlar içerisinde hareketsiz yatan 1'i kadın 2 kişiyi görüp, durumu polis ekiplerine bildirdi.

HAYATLARINI KAYBETTİKLERİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin kontrolünde, silahla vuruldukları belirlenen 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Polis ekipleri, cansız bedenlerden birinin Gül Seher Göksan'a diğerinin Turan Emre Arıkan'a ait olduğunu tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenazeler, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan AA'daki habere göre; İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin başlattığı çalışma kapsamında 2 kişiyi gözaltına aldı.

CİNAYET BAŞKA BİR YERDE İŞLENMİŞ OLABİLİR

Polis ekiplerinin, cinayetin başka bir yerde işlenmiş olabileceği ve cansız bedenlerin bölgeye atıldığı ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.