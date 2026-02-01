Habertürk
        Roland Sallai'ye Ada devinden kanca! - Galatasaray transfer haberleri - Futbol Haberleri

        Roland Sallai'ye Ada devinden kanca!

        Galatasaray'ın Macar yıldızı Roland Sallai, Liverpool'un transfer radarına girdi. İngiliz ekibinin, Lutsharel Geertruida transferinde yaşanabilecek pürüzlere karşı Sallai'yi alternatif adaylar arasında değerlendirdiği öne sürüldü.

        Giriş: 01.02.2026 - 14:28 Güncelleme: 01.02.2026 - 14:28
        1

        Galatasaray forması giyen Roland Sallai için önemli bir transfer gelişmesi gündeme geldi.

        2

        Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri’nin haberine göre, Galatasaray forması giyen Macar futbolcu Roland Sallai, Liverpool’un radarına giren isimler arasında yer aldı.

        3

        İngiliz kulübü, Sunderland’in Lutsharel Geertruida transferinde süreci zorlaştırma ihtimaline karşı alternatif oyuncular üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

        4

        Bu doğrultuda Sallai de Liverpool’un takip ettiği adaylar arasına girdi.

        5

        Liverpool cephesinde şu ana kadar resmi bir girişim bulunmazken, Sallai’nin ismi olası gelişmelere bağlı olarak alternatifler arasında değerlendiriliyor.

        6

        Transfer sürecinin seyrinin, Sunderland ile yürütülen görüşmelere göre netlik kazanması bekleniyor.

        7

        SEZON PERFORMANSI

        Galatasaray forması altında bu sezon 29 maçta süre bulan 28 yaşındaki Roland Sallai, 1 gol attı ve 6 asist yaptı.

