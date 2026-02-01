Habertürk
        Yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor!

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre bugün yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor. Kuvvetli rüzgar uyarısında da bulunulan açıklamada, yağışların Ege, Marmara ve Akdeniz'de şiddetli olacağı kaydediliyor

        Giriş: 01.02.2026 - 09:10 Güncelleme: 01.02.2026 - 09:20
        Yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor!
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. İç Anadolu'nun güneyi hariç tüm yurtta aralıklı yağışın etkili olması tahmin ediliyor.

        Trakya kesimi, Batı Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Kıyı Ege, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Antalya, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

        Rüzgarın; Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden, Marmara’da kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.

        Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı da bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimler ise çığ tehlikesi bulunuyor. Hava sıcaklıklarının iç ve Güneydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artması, diğer yerlerde de önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Yağmurlu

        Ankara

        Parçalı bulutlu 14°

        İzmir

        Yağmurlu 15°

        Antalya

        Yağmurlu 15°

        Trabzon

        Yağmurlu 15°

        Bursa

        Yağmurlu 11°

        Adana

        Yağmurlu 19°

        Diyarbakır

        Yağmurlu 11°

        Gaziantep

        Bulutlu 11°

        Ağrı

        Karla karışık yağmurlu

        ÖNEMLİ UYARILAR

        Yağışların, Kıyı Ege, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Antalya, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusunun kuvvetli, Muğla, Antalya'nın doğusu, Osmaniye çevreleri ve Hatay'ın batısında çok kuvvetli, Aydın'ın batı ilçeleri, İzmir'in batısında yer yer şiddetli olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        Rüzgârın da Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden, Marmara’da kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara karşı yine tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

        Fotoğraf: AA

