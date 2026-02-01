Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. İç Anadolu'nun güneyi hariç tüm yurtta aralıklı yağışın etkili olması tahmin ediliyor.

Trakya kesimi, Batı Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Kıyı Ege, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Antalya, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın; Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden, Marmara’da kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.

Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı da bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimler ise çığ tehlikesi bulunuyor. Hava sıcaklıklarının iç ve Güneydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artması, diğer yerlerde de önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.